Zacatecas. - El fiscal Cristian Camacho Osnaya emplazó públicamente al alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez para que se presente este viernes a comparecer ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, tras considerar que su declaración será fundamental para el esclarecimiento del asesinato de las 10 personas este pasado fin de semana, además de revelar que el caso ha derivado también en una investigación financiera, por lo que se han congelado varias cuentas bancarias.

Este llamado lo emitió públicamente en una conferencia de prensa que dieron las autoridades de Zacatecas para dar a conocer los avances de las investigaciones del multihomicidio, donde se localizaron 10 cuerpos en tres municipios, entre cuyas víctimas se encontraban dos funcionarios municipales y seis empresarios, en donde el fiscal confirmó que las indagatorias ubican a Fresnillo como el epicentro de la línea de investigación relacionada con extorsión.

Al emitir el llamado al alcalde de Fresnillo, Camacho reveló que se debe a que personal de la Fiscalía intentó localizarlo desde el miércoles en la presidencia municipal, pero “debido a cuestiones de salud no fue posible entrevistarlo” y, por ello, fue citado para comparecer este viernes ante la Fiscalía Especializada de Alto Impacto:

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"Su testimonio va a ser parte fundamental y esencial para poder esclarecer este hecho tan lamentable. La persona que estaba bajo su cargo hoy está sin vida y él debe tener conocimiento de los alcances de su función como servidor público", expresó.

El fiscal también precisó que no se trata de atribuir responsabilidades políticas al alcalde, sino de obtener información que contribuya al esclarecimiento de los hechos, al señalar que uno de los funcionarios asesinados formaba parte de su administración.

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Cuentas congeladas

Camacho Osnaya también reveló que la indagatoria ya incluye una vertiente de investigación financiera en la que analiza 14 cuentas bancarias de personas físicas y morales, de las cuales nueve ya fueron congeladas en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, sin embargo, precisó que por el sigilo de la investigación no puede revelar a quién pertenecen.

Durante la conferencia, Camacho Osnaya afirmó que las investigaciones también han permitido establecer que todos los empresarios asesinados mantenían una relación con el funcionario de primer nivel (Fidel Álvaro de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo), quien también es una de las víctimas, además de señalar que han tenido conocimiento que dicho funcionario tenía decisión respecto a la gestión de obra pública, recursos, permisos y en la organización de la Feria Nacional de Fresnillo.

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También reveló que existen datos de investigación que indican que al menos dos de los empresarios fallecidos tuvieron participación dentro del círculo de extorsión, sin embargo, aclaró que esa intervención "pudo haber ocurrido de manera voluntaria o bajo coacción" y aclaró que al mencionar estos datos no se pretende revictimizar a las víctimas, sino que son parte de los datos que hay dentro la línea de investigación, debido a que no existen denuncias por esos hechos.

El fiscal reiteró que debido a que ninguna de las víctimas había presentado denuncias previas por extorsión y que, con base en las entrevistas realizadas a familiares y testigos, únicamente existe evidencia de que el expresidente de Sombrerete, Ignacio Castrejón, quien también era un importante empresario, fue el único privado de la libertad, pero, en los demás casos, todo apunta a que las víctimas salieron voluntariamente de sus domicilios entre el 16 y el 18 de julio.

Y respecto de la desaparición del empresario originario de Jiménez del Teul se recibió hasta la tarde del sábado, lo que permitió luego comenzar a vincularlo con los tres hechos violentos registrados, además refirió que esa persona tenía relación con el funcionario municipal respecto a la organización de la Feria Nacional de Fresnillo.

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