Cinco ejemplares de vida silvestre y cuatro taxidermias fueron localizados durante un cateo realizado en un inmueble del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, en una diligencia solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) en la que participó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), como parte de una investigación por un presunto delito contra la biodiversidad.

Aseguran cinco animales silvestres en predio de San Luis Potosí; Profepa investiga delito contra la biodiversidad. Foto: Especial.

¿Qué encontraron en el inmueble?

En el inmueble fueron encontrados:

Dos leones africanos (Panthera leo): un macho de aproximadamente un año y una hembra de seis años.

(Panthera leo): un macho de aproximadamente un año y una hembra de seis años. Un jaguar (Panthera tigris) macho de seis años

Un tigre de Bengala

Una coyote (Canis latrans) hembra de un año

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Aseguran cinco animales silvestres en predio de San Luis Potosí; Profepa investiga delito contra la biodiversidad. Foto: Especial.

En un comunicado, la Profepa informó que todos los ejemplares presentaban aparentes buenas condiciones físicas y de salud al momento de la inspección.

Así mismo se localizaron tres taxidermias de cuerpo completo:

Un chivo berberisco (Ammotragus lervia)

Dos osos negros (Ursus americanus kermodei).

Una piel curtida tipo tapete con pelo natural y cabeza de un oso negro (Ursus americanus).

Las taxidermias quedaron aseguradas por la Profepa, mientras que los ejemplares vivos fueron trasladados a distintos Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre.

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Aseguran cinco animales silvestres en predio de San Luis Potosí; Profepa investiga delito contra la biodiversidad. Foto: Especial.

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El jaguar y la coyote fueron enviados a San Luis Potosí; los dos leones africanos fueron trasladados a Nuevo León y el tigre de Bengala a Hidalgo, donde existen instalaciones y personal especializado para el cuidado y manejo de estas especies.

La FGR inició una carpeta de investigación por el delito contra la biodiversidad previsto en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal.

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Aseguran cinco animales silvestres en predio de San Luis Potosí; Profepa investiga delito contra la biodiversidad. Foto: Especial.

La Profepa continuará colaborando en la integración de la carpeta de investigación. Además, recordó que el jaguar está catalogado como especie en peligro de extinción , mientras que el jaguar y el tigre de Bengala están incluidos en el Apéndice I (especies con el mayor grado de peligro entre las especies de fauna y de flora) de la CITES y el león africano en el Apéndice II (podrían llegar a estar en peligro de extinción).

dmrr/cr