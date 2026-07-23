Washington. Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra el ministro de Salud Pública cubano, José Ángel Portal Miranda, y la red de brigadas médicas en el extranjero, la principal fuente de divisas del gobierno comunista.

Las sanciones también afectan a tres entidades cubanas del sector energético y a otras cuatro asociadas al conglomerado militar y empresarial Gaesa que habían cambiado de estatuto o habían sido transferidas para intentar evitar sanciones previas, explicó el Departamento de Estado en su comunicado.

El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas del gobierno comunista de Cuba, con siete mil millones de dólares en 2025, según cifras oficiales.

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El año pasado, unos 24 mil médicos y otros profesionales cubanos de la salud trabajaban en 56 países.

Pero en los últimos meses, Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana finalizaron esos acuerdos que, en algunos casos, permitieron el despliegue de personal sanitario cubano durante más de 25 años.

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Misiones médicas cubanas, tráfico de seres humanos y de explotación: EU

Washington pasa ahora a sancionar financieramente a la Unidad Central de Cooperación Médica, a su directora, Gretza Sánchez Padrón, y a la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, así como al ministro de Salud Pública, en el cargo desde 2018.

El Departamento de Estado considera que esas brigadas son una forma de "tráfico de seres humanos" y de "explotación".

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For nearly seven decades, the Cuban regime has played an indispensable role in nearly every notable far-left insurgency, revolution and militant movement across and beyond the Western Hemisphere.



Read the official report: https://t.co/PI5JS2P9Wa pic.twitter.com/8lZbC6LMRi — Department of State (@StateDept) July 23, 2026

"Las autoridades cubanas explotan leyes y condiciones económicas inherentemente coercitivas para manipular u obligar a los trabajadores a incorporarse y permanecer en programas de exportación de mano de obra", asegura su comunicado.

Cuba asegura que estas acusaciones son infundadas y que esas misiones médicas eran apreciadas en los países anfitriones.

Amenaza a quienes mantengan nexos con sancionados

El secretario de Estado, Marco Rubio, lanzó una amenaza a quienes estén ligados con los actores sancionados.

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"Cualquier persona que apoye, patrocine o preste servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada a su vez. Los bancos extranjeros y otras empresas que presten servicios a estas entidades o mantengan fondos en su nombre deben suspender dichas actividades de inmediato".

El documento del Departamento de Estado señala que "las personas extranjeras que realicen transacciones con personas designadas en virtud de la Orden Ejecutiva 14404 —o que operen en los sectores de la energía, la defensa y el material relacionado, los metales y la minería, los servicios financieros o la seguridad de la economía cubana, tal y como se identifican en la Orden Ejecutiva 14404— corren a su vez el riesgo de ser sancionadas".

Añade que "las personas no estadounidenses, incluidas las entidades financieras extranjeras, deben actuar con cautela en cualquier relación con una parte sancionada en virtud de esta autoridad. Las acciones destinadas a devolver activos a una parte sancionada o a transferirlos a otra jurisdicción para su posible uso por parte del sujeto sancionado exponen a las personas no estadounidenses a un riesgo significativo de sanciones".

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Einarbo, vinculada a México, entre empresas sancionadas

Las empresas vinculadas a Gaesa sancionadas son Terminal de Contenedores de Mariel, Coral Marítima, Ceiba Investments y Orbit.

Las empresas del sector energético son el Centro de Investigaciones del Petróleo, Empresa de Energía, que importa gas y lubricantes, y otra importadora, Einarbo, que de acuerdo con el Departamento de Estado importa gas, gas licuado y lubricantes obtenidos desde México e India.

Entrar en la lista de sancionados de la OFAC significa que esos individuos o empresas no pueden tener bienes en Estados Unidos ni acceder a servicios financieros o económicos en el país.

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La administración del presidente Donald Trump aplica una política de "máxima presión" contra Cuba, en particular desde el derrocamiento a principios de enero del presidente venezolano Nicolás Maduro, hasta entonces el mayor aliado de La Habana.

El pasado mes de junio, las sanciones alcanzaron al presidente de Cuba, Miguel Díaz‑Canel, a varios de sus familiares y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro, expresidente y hermano menor de Fidel Castro.

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El Departamento de Justicia también ha presentado una acusación contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.

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