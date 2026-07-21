Estados Unidos envió un vuelo de ayuda humanitaria a Cuba, como parte de un paquete de 100 millones de dólares (mdd) que el secretario de Estado, Marco Rubio, había propuesto en mayo.

El vuelo partió de Miami con la colaboración de la organización Catholic Relief Services, informó el comunicado del Departamento de Estado estadounidense.

La administración de Donald Trump, que mantiene un bloqueo del suministro de petróleo a la isla y ha endurecido las sanciones contra su gobierno, anunció ayuda humanitaria inicialmente en noviembre pasado, tras el devastador huracán "Melissa".

En febrero, con la tensión entre ambos países en aumento, Rubio anunció un aumento de la asistencia, pero también reiteró las críticas a La Habana.

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El jefe de la diplomacia estadounidense acusó al gobierno comunista de obstaculizar la distribución de la ayuda, que Washington quiere que pase a través de la Iglesia católica, para que llegue directamente a manos de los cubanos.

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La Habana a su vez acusó al bloqueo petrolero estadounidense de dificultar enormemente la repartición de la ayuda.

"El vuelo de hoy contiene paquetes de alimentos y kits de higiene para hasta 700 familias cubanas" aseguró el comunicado de este martes.

"La entrega directa de bienes humanitarios por parte de representantes de parroquias locales en la isla garantizará que la asistencia estadounidense esencial llegue a los cubanos de a pie que la necesitan, sin ninguna oportunidad de desvío o robo por parte del régimen", añadió.

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Las negociaciones diplomáticas entre La Habana y Washington no dan señales de avanzar, mientras que la crisis en la isla se agudiza.

Rubio aseguró hace dos meses que estaba dispuesto a aumentar la ayuda a 100 millones de dólares, siempre y cuando La Habana se aviniera a sus condiciones.

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México, Colombia o España son algunos de los países que también han enviado ayuda a la isla, que sufre apagones masivos y falta de productos básicos.

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