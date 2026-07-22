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Culiacán, Sin.- Se ofreció a los locatarios afectados por el incendio que se registró en mayo pasado en la plaza comercial Fiesta Las Palmas, de la ciudad de Los Mochis, créditos de hasta 25 mil pesos, con una tasa preferencial del seis por ciento y un periodo de gracia de tres meses, sujetos a un estudio previo.
En una reunión, el Secretario de Economía del Estado, Diego Aguerrebere, a los empresarios que tuvieron pérdidas por el siniestro, el cual dejó un saldo de seis personas muertas y doce lesionados, les informó sobre otras opciones de financiamiento disponibles, que contemplan créditos hasta por 1.5 millones de pesos.
Sobre los préstamos más elevados, se describió que estos pueden ser contratados a través del programa, denominado Impulso NAFIN+ Estado, el cual contempla una serie de requisitos a cumplir por parte de los solicitantes.
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En la reunión con los locatarios y propietarios de los negocios que se vieron afectados por el enorme incendio que se produjo en dicha plaza comercial el pasado siete de mayo, se anunció que el gobierno del estado, dispone de una bolsa de un millón de pesos destinados a microcréditos, con el objetivo de ayudar a la reactivación.
Se dio a conocer que la Secretaría de Economía del Estado brindará acompañamiento a comerciantes y empresarios de la Plaza Comercial Fiesta Las Palmas para apoyarlos en las diversas gestiones que realicen ante las diversas dependencias estatales para contribuir a su recuperación.
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