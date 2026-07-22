Barcelona.- Los bomberos combatían el miércoles un incendio forestal en el centro de España que ha quemado más de 32 mil hectáreas (79.000 acres), uno de los mayores siniestros registrados en el país del sur de Europa.

El incendio en la zona rural de Guadalajara se produce menos de dos semanas después de que las llamadas devastaron una pequeña comunidad de expatriados en el sur de España. Aquel incendio, pequeño, pero extremadamente virulento, mató a 13 personas, entre ellas varios extranjeros, en uno de los incendios forestales más mortíferos en el país.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó el miércoles la zona arrasada por el fuego en Guadalajara y pidió un pacto entre los partidos políticos para combatir el cambio climático.

Sánchez afirmó en el pueblo de Tamajón, situado a menos de dos horas en coche al noreste de Madrid que “cada año tenemos más claro es que la emergencia climática mata y mata y hace que muchas comarcas y muchos territorios pierdan prosperidad” y agregó que “eso no es política, no es ideología, es ciencia, datos”.

Unas 34 localidades han sido evacuadas en la zona, pero no se han reportado heridos graves ni fallecidos.

España ya ha sufrido este año 22 grandes incendios forestales, definidos como aquellos que queman más de 500 hectáreas (1.235 acres). El fuego ha arrasado cuatro veces más terreno en comparación con julio del año pasado, señaló Sánchez.

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El líder socialista indicó que ya se habían calcinado más de 100.000 hectáreas (247.000 acres) en la primera mitad del año, igualando el promedio anual total de España en la última década.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, indicó que el de Guadalajara fue "uno de los incendios más grandes de la historia de nuestro país" y el más grande jamás registrado en la región de Castilla-La Mancha.

El incendio de Guadalajara es el segundo mayor registrado en la historia de España, después de que el año pasado ardieron unas 37.000 hectáreas (91.000 acres) en el noroeste del país, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica citados por la agencia de noticias EFE.

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Las autoridades regionales señalaron que los bomberos, apoyados por aeronaves que descargan agua, habían protegido hasta ahora las viviendas de las 40 localidades situadas en el área quemada, el 90% de la cual pertenece a un parque nacional. Los bomberos esperan tener bajo control el incendio, que está cerca de cumplir una semana, para el viernes, dijo Emiliano García-Page, presidente regional de Castilla-La Mancha.

Miguel Ángel Moreno, alcalde del pueblo de Zarzuela de Jadraque, contó que sus 100 residentes fueron evacuados el viernes, y que 14 se refugiaron en un albergue de la Cruz Roja.

Los bomberos combatieron el fuego dentro del pueblo y salvaron todas las viviendas, aunque dos graneros se incendiaron, explicó Moreno, y añadió que los bomberos deberían recibir tanta admiración como los futbolistas que ganaron el Mundial el domingo.

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“Aparte de los héroes de haber ganado la Copa del Mundo, tenemos en España a otros héroes que no tienen nombre y apellidos, pero son unos héroes”, expresó el alcalde.

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