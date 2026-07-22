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Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Fiscalía investiga a más empresas ligadas a Ingemar. UNAM integra comisión para revisar resultados de examen de ingreso; analizarán factores en el desempeño de aspirantes. Tecate, donde el crimen arrebata menores. EU lanza advertencia a Nicaragua por planes de eliminar elecciones. Suben feminicidios durante el primer semestre en la CDMX. Guillermo Ochoa pone fin a su carrera: anuncia su retiro como futbolista profesional. La eficaz mezcla casera para limpiar el vidrio de las ventanas. Dale play y... ¡Entérate!
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