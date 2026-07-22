Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a bromear este miércoles con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028, un guiño que repite con frecuencia pese a que la Constitución le impide aspirar a un tercer mandato.

"Estoy aquí para anunciar mi candidatura... Es broma", dijo al iniciar un mitin en un instituto del estado de Georgia, desatando la ovación del público.

Trump, de 80 años, no puede concurrir a las elecciones de 2028, ya que la Carta Magna solo permite ejercer dos mandatos y el republicano se encuentra en su segundo período, tras haber gobernado también entre 2017 y 2021.

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El mandatario suele bromear con la posibilidad de presentarse de nuevo y afirma a menudo que muchos simpatizantes del movimiento MAGA ("Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez"), que él encabeza, le piden que continúe en el cargo más allá de 2029.

"I am here to announce my candidacy" -- Trump opened his speech in Georgia by musing about running for an illegal third term pic.twitter.com/q62W3YHGaZ — Aaron Rupar (@atrupar) July 22, 2026

Pero también ha mencionado en varias ocasiones que podrían sucederle el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, o el secretario de Estado, Marco Rubio, ambos bien situados en los sondeos de cara a una futura candidatura presidencial republicana.

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Una encuesta realizada en marzo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el mayor foro de la derecha del país, reveló que Vance es el favorito para hacerse con la nominación presidencial republicana para 2028, aunque Rubio recortó distancias.

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Vance recibió el respaldo del 53% de los asistentes a la CPAC para suceder a Trump.

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Rubio quedó en segundo lugar, con un 35% de los apoyos, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y Donald Trump Jr., hijo del mandatario, empataron en un lejano 2 %.

El vicepresidente ya había liderado el sondeo interno de la CPAC el año pasado, cuando obtuvo un 61%, pero Rubio recortó distancias de forma notable, pues en 2025 solo tuvo un 3%.

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