Estados | 22-07-26 | 17:11 |

Nogales, Sonora.- Elementos de distintas corporaciones de seguridad aseguraron seis con las que "espían" a las autoridades para cometer ilícitos en diferentes sectores de la frontera de Nogales.

El operativo conjunto, integrado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de la Defensa Nacional, aseguró los dispositivos de videovigilancia .

Durante actos de investigación, los elementos localizaron los dispositivos colocados de manera irregular en postes de telefonía y energía eléctrica, orientados hacia la vía pública y diversas vialidades de las colonias San Carlos, Álamos, Municipal, Los Héroes y Buenos Aires.

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Las seis cámaras fueron retiradas y aseguradas para posteriormente quedar a disposición del Agente del Ministerio Público, quien realizará las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posible utilización.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, informó que con fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, mantiene acciones coordinadas para detectar y neutralizar dispositivos instalados ilegalmente que pudieran emplearse para vigilar los desplazamientos de autoridades o facilitar actividades delictivas.

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