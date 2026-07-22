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Nogales, Sonora.- Elementos de distintas corporaciones de seguridad aseguraron seis cámaras clandestinas con las que "espían" a las autoridades para cometer ilícitos en diferentes sectores de la frontera de Nogales.
El operativo conjunto, integrado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Secretaría de la Defensa Nacional, aseguró los dispositivos de videovigilancia instalados clandestinamente.
Durante actos de investigación, los elementos localizaron los dispositivos colocados de manera irregular en postes de telefonía y energía eléctrica, orientados hacia la vía pública y diversas vialidades de las colonias San Carlos, Álamos, Municipal, Los Héroes y Buenos Aires.
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Las seis cámaras fueron retiradas y aseguradas para posteriormente quedar a disposición del Agente del Ministerio Público, quien realizará las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y posible utilización.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, informó que con fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, mantiene acciones coordinadas para detectar y neutralizar dispositivos instalados ilegalmente que pudieran emplearse para vigilar los desplazamientos de autoridades o facilitar actividades delictivas.
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