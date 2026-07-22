La onceava edición del Hay Festival Querétaro se desarrollará con la participación de 107 escritores, pensadores y artistas, pero con una reducción de casi 60% de presupuesto, pasando de 11 a 4.3 millones de pesos.

Por ello el festival redujo un día la duración del encuentro, programado del 4 al 6 de septiembre.

“Vivimos en épocas muy difíciles. La noticia fue difícil porque para nosotros es fundamental seguir haciendo lo que hacemos con calidad. Lo hemos tomado como una noticia temporal y coyuntural”, dijo la directora internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes la Roche.

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La secretaria de Cultura del municipio de Querétaro, Daniela Salgado, explicó que la reducción presupuestal fue consecuencia del "impacto de todos los recortes” aplicados por el Gobierno federal a los estados y municipios.

A pesar del golpe presupuestal, el objetivo de reflexionar sobre los temas que atraviesan al mundo, entre ellos la Inteligencia Artificial, las guerras y la inestabilidad de las democracias.

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Entre los participantes destacados se encuentran la ganadora del Premio Booker, Kiran Desai, el filósofo Darío Sztajnszrajber, la cantante y activista Vivir Quintana, la activista feminista María Galindo, el músico Emmanuel del Real (de Café Tacvba), la filósofa Carissa Véliz y el poeta Nick Makoha.

Otros participantes destacados son Lydia Cacho, Santiago Beruete, Marta Jiménez Serrano, Iveth Luna Flores, Catherine Lacey, Eley Williams, Carlos Moreno, y Emiliano Monge.

El programa contará con más de 70 actividades, que incluyen conversaciones, talleres, recitales de poesía y conferencias, a realizarse en el Centro de Querétaro, así como en los municipios de Huimilpan y Colón.

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