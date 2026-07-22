Un perrito de raza chow chow fue desollado en la colonia Eréndira, localizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, acción debido a la cual falleció y causó que se ofrecieran dos recompensas a cambio de datos que apoyen a dar con el o la responsable.

El 14 de julio, una mujer de nombre Lizbeth Duarte publicó en el grupo de "Facebook Vecinos de Eréndira y alrededores", que afuera de su casa había un perro al cual le habían quitado la piel de la parte del lomo.

De acuerdo con la rescatista independiente Mitzuki, esta publicación fue compartida en el grupo "Huellitas callejeras Cd. Juárez", el cual administra, y contactó a Duarte para recabar información y hacer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

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"Cuando me envió las fotos yo me quedé boquiabierta. Creí que era un perrito con sarna. A la par, la rescatista Paola Aguirre de Corazones Nobles recogió al perro para llevarlo al veterinario, pero falleció en el camino", contó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Bienestar Animal y Fiscalía estatal investigan

A partir de dicho acontecimiento y de la denuncia correspondiente a cargo de Mitzuki y otras tres mujeres hecha el 19 de julio, la Dirección de Atención y Bienestar Animal, y la Fiscalía estatal abrieron una investigación.

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Además, Mitzuki, quien se dedica a rescatar a animales desde 2013, inició una colecta para ofrecer una recompensa a la persona que dé datos que ayuden a encontrar al o a la responsable.

Perrito de raza chow chow, el cual fue desollado en Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 14 de julio. Foto: Especial

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Al momento, la recompensa asciende a 16 mil 390 pesos, a la cual se suma la regidora de Ciudad Juárez, Fernanda Ávalos, ofrece otra consistente en 5 mil pesos.

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"Jamás había visto un caso igual"

A la pregunta de si a lo largo de los casi 13 años que lleva como rescatista independiente había visto un caso igual, Mitzuki contesta que no. "Compañeras decían que lo había atropellado o quemado con agua o aceite caliente, o algún producto químico. Jamás me pasó por la cabeza que hubiera sido desollado", declara.

Agregó que está en contacto con la titular de dicha Dirección, Alma Arredondo, cuya última información es que se está en espera de la necropsia de este perrito, que no contaba con collar y cuyo dueño no ha aparecido.

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Finalmente, a través de su flyer, en caso de tener datos o pruebas del o de la responsable pide enviar un mensaje al número de WhatsApp 64-81-02-04-08. "Hoy fue él, mañana puede ser otro ser indefenso", dice al final del mismo.

Según el artículo 366 del Código Penal del Estado de Chihuahua, al que maltrate a algún animal al grado de causarle la muerte se le condenará de seis meses a dos años de cárcel y una multa de hasta 250 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la cual, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) actualmente asciende a 117.31 pesos.

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