Con motivo del Día Mundial del Perro, conmemorado cada 21 de julio, la Secretaría de Marina (Semar) reconoció la labor que desempeñan los binomios caninos en la institución, cuya preparación, disciplina y capacidad operativa contribuyen a la protección de la población.

En un comunicado, la Secretaría de Marina indicó que los binomios caninos constituyen una herramienta en las labores de búsqueda y rescate, así como en distintas operaciones de apoyo a la seguridad; integrados por un manejador y un elemento canino.

Estos equipos construyen una relación basada en la confianza, el entrenamiento y el trabajo conjunto, capaz de enfrentar situaciones de alta complejidad donde cada minuto resulta decisivo para el éxito de las labores de búsqueda y rescate.

Binomios caninos de la Secretaría de Marina (Semar). Foto: Especial

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Ejemplares a cargo de Semar

La Semar cuenta con 24 ejemplares caninos operativos, cuya preparación y entrenamiento fortalecen las capacidades institucionales, especializados en búsqueda y rescate de personas, detección de explosivos y narcóticos.

Dichos ejemplares son adiestrados desde una edad temprana con la intención de desarrollar habilidades que les permiten actuar con precisión, disciplina y eficiencia cuando la población más lo necesita.

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La Secretaría de Marina emplea ejemplares de la raza Pastor Belga Malinois, reconocida por su inteligencia, resistencia física, agilidad y alta capacidad de aprendizaje.

Binomios caninos de la Secretaría de Marina (Semar). Foto: Especial

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Equipo de protección para lomitos

Durante las operaciones, los caninos utilizan equipo de protección especializado, integrado por gafas de protección (goggles), botas y arnés de descenso, diseñado para salvaguardar su integridad en ambientes de alto riesgo.

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“Gracias a su extraordinario sentido del olfato y constante entrenamiento, son capaces de localizar con rapidez a personas en escenarios de desastre, convirtiéndose en un elemento fundamental durante la primera fase de las operaciones de rescate”, refirió la dependencia.

Binomios caninos de la Secretaría de Marina (Semar). Foto: Especial

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