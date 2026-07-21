La Escuela Superior de Economía (ESE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) levantó el paro que mantenía, luego de que una consulta entre la comunidad estudiantil arrojó una mayoría a favor de entregar las instalaciones y retomar las actividades académicas.

En una tarjeta informativa, el IPN informó que de acuerdo con los resultados de la encuesta, participaron mil 184 estudiantes, de los cuales 698, equivalentes al 58.95 por ciento, votaron por concluir el paro y devolver las instalaciones, mientras que 486 alumnos, el 41.05 por ciento, se pronunciaron por mantener la suspensión de actividades.

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Asimismo, el 56.08 por ciento de los participantes aprobó la propuesta de calendario académico consensuada entre autoridades del Área Central del IPN, la dirección de la ESE y la Coordinación de la Asamblea Estudiantil.

Las instalaciones fueron entregadas a las autoridades este lunes a las 9:30 horas. En el acto participaron el director de Educación Superior, Marco Antonio Sorcini Muñoz; el director de la ESE, Salvador Monroy Saldívar, y el representante de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Arturo Cerón.

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