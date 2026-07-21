Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron una embarcación menor con cinco presuntos infractores de la ley, de ellos dos ecuatorianos y tres guatemaltecos, quienes traían a bordo una tonelada y media de cocaína.

Esta acción ocurrió durante un vuelo de patrullaje marítimo, en donde los navales avistaron una embarcación menor a aproximadamente 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas; por lo que, en seguimiento al avistamiento, una patrulla oceánica se dirigió al área para efectuar la intercepción de la embarcación.

Los uniformados realizaron una inspección y detuvieron a cinco personas, aseguraron la embarcación con tres motores fuera de borda y 51 bultos con un peso aproximado de mil 530 kilos de cocaína.

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En un comunicado el Gabinete de Seguridad informó que en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación.

Con este aseguramiento se evitó la distribución de tres millones 60 mil dosis de droga y se generó una afectación económica estimada en 335 millones 452 mil 500 pesos, para la delincuencia organizada, lo que contribuye a debilitar sus estructuras financieras y operativas.

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La Semar junto con las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre para inhibir las actividades de la delincuencia organizada, fortalecer el Estado de derecho.

En Chiapas, derivado de operaciones de vigilancia marítima y aérea, personal de @SEMAR_mx aseguró una embarcación con 1.5 toneladas de cocaína y detuvo a cinco personas.

Con este aseguramiento se evitó que más de 3 millones de dosis llegaran a las calles. En la administración de… pic.twitter.com/TvSWnU3kAm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 21, 2026

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“Con este aseguramiento se evitó que más de 3 millones de dosis llegaran a las calles. En la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ya suman más de 78 toneladas de cocaína aseguradas en la mar”, señaló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, en redes sociales.

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Semar asegura embarcación con 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas (21/07/2026). Foto: Especial

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