La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó opinar sobre la sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada García, luego de que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de cocaína y fentanilo.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “no hay una opinión personal sobre eso, es lo que es”.

Con relación al mensaje que Zambada García dirigió a los jóvenes, la Mandataria sostuvo que “obviamente viniendo de quien viene es difícil citarlo verdad, pero es el trabajo que estamos haciendo nosotros desde el principio, es la atención a las causas, de que ningún joven se acerque a la delincuencia”.

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En ese sentido, hizo un llamado a los jóvenes a que nunca vean en la delincuencia una opción de vida, “más allá de lo que haya dicho este narcotraficante”.

“¿Qué es lo que hemos dicho nosotros a las y los jóvenes? Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte, es eso. Es una vida de penurias, es una vida en donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza”, dijo.

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Ismael "El Mayo" Zambada, durante su audiencia de sentencia, en Nueva York FOTO: ELIZABETH WILLIAMS. AP

Sheinbaum responde si se buscará dinero decomisado

Sobre el decomiso de 15 mil millones de dólares a los bienes del narcotraficante, la Presidenta explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) revisará el caso.

“¿Buscará México la parte del dinero decomisado?”, se le preguntó en el Salón Tesorería.

“Vamos a ver con la Fiscalía. Normalmente se hace, no quiere decir que lo hayan decomisado, quiere decir que es parte de la resolución que se está planteando. Entonces, la Fiscalía normalmente participa en estos casos y ya le pediríamos a la fiscal que informara”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

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Mencionó que a la FGR, en el marco de sus atribuciones, le corresponde buscar una entrevista con “El Mayo” si lo considera conveniente.

em/apr