La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso el Plan de Infraestructura Hospitalaria 2024-2030, con 152 proyectos hospitalarios y una inversión de cerca de 181 mil millones de pesos.

En su conferencia mañanera de este martes 21 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que se va a comparar lo que se hizo en el periodo neoliberal en materia de infraestructura hospitalaria.

En el Salón Tesorería expuso que se incluyen 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones hospitalarias y 55 sustituciones y mejoras mayores.

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“La próxima semana vamos a presentar cómo se compara esto con el periodo neoliberal. Cuánto se construyó de 1982 a 2018 y cuánto vamos a construir nosotros. Más que la construcción es la atención a la población, el acceso a la salud”, dijo.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, expuso que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla, desde 2024 y finales de 2030, la construcción de 50 hospitales completamente nuevos que van a tener 6 mil 364 camas totalmente nuevas.

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“Construiremos 9 mil 139 camas hospitalarias en 152 proyectos”, destacó. Además, 47 ampliaciones de hospitales con mil un camas nuevas; y 55 mejoras y sustituciones mayores con mil 774 camas nuevas.

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Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum este 21 de julio del 2026. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Indicó que se pasará de 96 mil 936 camas en el sector salud, cuando inició el gobierno, a 106 mil 105 en seis años: “será el crecimiento en número de camas más grande desde que tenemos datos para poder comparar”.

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De octubre del 2024 hasta ahora ya se concluyeron 30 de estos proyectos que han sumado mil 474 camas nuevas que hoy dan servicio en toda la República a las mexicanas y los mexicanos; son siete hospitales del IMSS; 19 hospitales del IMSS-Bienestar; y cuatro hospitales del ISSSTE entre nuevos, ampliaciones y sustituciones.

Para este 2026 mencionó que son 33 proyectos más que están ya en construcción y próximos a concluirse. En el IMSS, cuatro hospitales nuevos, cinco hospitales que van a ser sustituidos y dos hospitales ampliados.

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La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que con este Plan está contemplada la contratación de personal para la atención médica.

En el IMSS-Bienestar un hospital nuevo, ocho hospitales sustituidos y tres hospitales ampliados, mientras que en el ISSSTE un hospital nuevo, dos hospitales sustituidos y siete hospitales ampliados. Con esto se van a sumar mil 163 camas.

Martí Batres, director del ISSSTE, mencionó que se van a reconstruir o rescatar 20 hospitales, y en este momento hay nueve obras.

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Zoé Robledo, director del IMSS, señaló que al 2030 se construirán 47 hospitales, de los cuales siete ya están operando y 21 en proceso de obra.

Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, indicó que serán 87 proyectos estratégicos con 46.8 mil millones de pesos.

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