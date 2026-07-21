Valle de Chalco, Méx.- Familiares, amigos y vecinos de Alberto Sandoval González, estudiante de 21 años, quien fue asesinado la semana pasada durante un asalto mientras viajaba en un autobús de la empresa Troncales, bloquean esta mañana cuatro carriles de la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 23 con dirección a la Ciudad de México.

Alberto González, padre de la víctima, informó que han transcurrido seis días desde los hechos y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México todavía no les permite acceso a la carpeta de investigación.

El joven cursaba estudios en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

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Los manifestantes, originarios de Cocotitlán, se concentraron en el mismo punto donde la noche del jueves pasado el conductor de la unidad se detuvo, después del atraco, pero el joven universitario ya había perdido la vida.

Exigieron a la FGJEM detalles sobre la geolocalización del teléfono celular de su hijo.

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“Si te quedas callado, esa carpeta de investigación se queda archivada”, declaró González.

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Pidió a la población exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno un plan de seguridad que detenga los asaltos en esta vía, donde ya suman seis muertos.

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Los participantes portaron pancartas con mensajes como “Justicia para Betito”, “No han hecho justicia”, “No más muerte de pasajeros” y “Ni una víctima más”. La protesta provocó tráfico intenso con dirección a la capital del país.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Ayer, transportistas de varias líneas, adheridas a Rutas Hermanas, bloquearon durante varias horas esa vía que comunica a la capital del país con Puebla y con municipios del suroriente del Estado de México para demandar mayor seguridad debido a que opera con violencia una banda de asaltantes que ha matado y herido a conductores y a usuarios.

LL