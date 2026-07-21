Naucalpan, Méx- Un grupo de colonos de Satélite realiza un bloqueo parcial de los carriles laterales de Periférico Norte, a la altura de Plaza Satélite, en rechazo a los parquímetros instalados en Zona Azul.

“La calle no se vende, la calle se defiende” son parte de las consignas que realizan los inconformes como parte de esta manifestación que está afectando la circulación vial en esta zona.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Municipal para agilizar el tránsito vehicular.

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En tanto, los colonos esperan a las autoridades municipales para establecer un diálogo.

Los parquímetros fueron instalados en Zona Azul a inicios de julio como parte de la primera etapa del programa para el reordenamiento vial.

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Se prevé la instalación de más alcancías en la zona comercial de Satélite, así como en la zona industrial Alce Blanco, Naucalpan Centro y Tecamachalco.

mahc/LL