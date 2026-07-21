Autoridades federales aseguraron un tractocamión que transportaba más de tres toneladas de metanfetamina ocultas en costales de alimento para ganado.

Los hechos ocurrieron en la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, Sonora a la altura del kilómetro 91+000, los uniformados marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja seca, quien circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario.

De acuerdo con la documentación de traslado, la unidad tenía como destino Tijuana, Baja California.

Lee también “No niego la verdad de lo que pasó, sé que lo que hice está mal”; así fue el “mea culpa” de “El Mayo” Zambada

En un comunicado el Gabinete de Seguridad informó que con el propósito de descartar alguna conducta ilícita, los efectivos realizaron una inspección al vehículo, donde localizaron 60 costales que contenían recipientes de plástico con metanfetamina, ocultos entre bultos de alimento para ganado.

Por estos hechos, al hombre, de 49 años, le fueron leídos sus derechos constitucionales y, junto con la droga asegurada, puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso.

[Publicidad]

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Lee también Sheinbaum evita opinar sobre condena de "El Mayo Zambada"; pide a jóvenes alejarse del crimen organizado

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que las drogas lleguen a las calles y afecten la salud de la población.

[Publicidad]

Resultado de labores de inteligencia e investigación, en una acción coordinada entre @SSPCMexico y @FGRMexico en Sonora se aseguraron más de 3 toneladas de metanfetamina.

Este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso… pic.twitter.com/RH4oY4or8q — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 21, 2026

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, expresó en sus redes sociales que “este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso económico a las organizaciones criminales”.

em/apr