Las ojeras pueden aparecer por falta de sueño, estrés, genética o por el paso del tiempo; aunque existen muchos productos para disimularlas, en redes sociales se ha viralizado un truco de maquillaje que promete neutralizar su apariencia con ayuda de un simple labial rojo.

Esta técnica se basa en la teoría del color, misma que indica que los tonos cálidos ayudan a contrarrestar los pigmentos negros, azulados, morados o verdosos.

Y si bien el resultado variaría según la intensidad de las ojeras, puede ser un hack rápido y económico para quienes buscan lucir un maquillaje más pulido.

Antes de aplicar el labial, se recomienda hidratar el contorno de ojos. Foto: Pexels

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¿Cómo identificar qué tipo de ojeras tienes?

De acuerdo con Nivea, las ojeras son un tipo de pigmentación oscura que aparece debajo de los ojos. Dicha condición estética le da al rostro una apariencia cansada sin importar la edad, el tipo o el color de piel.

Y no todas son iguales; el color que presentan y las causas que las originan permiten clasificarlas en distintas categorías:

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Ojeras azules

Suelen aparecer por una circulación sanguínea deficiente o porque la piel que rodea los ojos es delgada, lo que hace que los vasos sanguíneos sean mayormente visibles y por eso acentúan la pigmentación.

Ojeras cafés

La marca Nivea explica que, por lo general, están relacionadas con la hiperpigmentación de la dermis. Entre las causas frecuentes de su aparición se encuentran la predisposición genética, la exposición constante al sol y algunos procesos inflamatorios.

Ojeras negras

Este tipo de ojeras aparecen por las sombras que genera la hinchazón de los párpados o el hundimiento de la piel debajo de los ojos.

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Su presencia está relacionado con el envejecimiento, así como con la disminución natural de grasa y colágeno en el contorno ocular.

El maquillaje ayuda a disimular las ojeras, pero no sustituye los cuidados en esa zona de la piel. Foto: Pexels

¿Cómo usar labial rojo para disimular las ojeras?

Como lo mencionamos anteriormente, el truco de aplicar un labial rojo para disimular las ojeras se basa en la teoría del color. Tal como lo explica la marca de maquillaje U/1ST, dicha técnica consiste en neutralizar un tono con su color opuesto.

Por ejemplo, las azuladas o violetas se corrigen mejor con un labial anaranjado, mientras que las verdosas requieren tonos rojizos para neutralizarse.

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Así que el primer paso es identificar el tipo de ojera que tienes y después seleccionar el color de labial.

En su blog, el maquillista profesional Jesús Serrano explica que este truco puede realizarse en menos de 5 minutos y los pasos son:

Aplica pequeñas cantidades de labial en barra rojo o anaranjado sobre la ojera (dependiendo del color), a pequeños toques.

Difumina el producto con una brocha o con la yema de los dedos hasta obtener una capa uniforme.

Si el labial es mate, espera unos segundos a que se seque; si tiene un acabado cremoso, sella con un poco de polvo translúcido.

Después, coloca una capa del corrector que habitualmente usas.

Difumina el corrector a golpecitos (sin barrer el pigmento del labial) hacia la línea de las pestañas para conseguir un acabado natural y evitar que se marquen los pliegues.

Al final, vuelve a sellar con polvos que no tengan flashback.

Además de recurrir a esta técnica de maquillaje, mantener buenos hábitos de descanso y del cuidado de la piel puede mejorar la apariencia de tus ojeras.

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