Mientras medio internet sigue cantando “Oh Ferran, ohhh Ferran…”, el delantero español también se está llevando otro título que no aparece en las estadísticas: el de uno de los futbolistas con mejor estilo del momento.

El héroe de la final del Mundial 2026, autor del gol que le dio la Copa a España, ha demostrado que fuera de la cancha también sabe jugar. Entre looks relajados, prendas de lujo, básicos bien ejecutados y un cabello largo que ya es parte de su identidad, Ferran Torres se ha convertido en uno de esos jugadores que entienden que la moda también comunica.

Foto: Instagram @ferrantorres

El futbolista que entiende el poder de un buen look

Foto: Instagram @ferrantorres

Durante años, la conversación sobre el estilo en el futbol ha estado dominada por nombres como David Beckham, Héctor Bellerín o Jules Koundé. Hoy, Ferran Torres empieza a construir su propio lugar en esa lista.

Su fórmula no busca llamar la atención con extravagancias. Al contrario, apuesta por un lujo silencioso mezclado con prendas deportivas, pantalones amplios, chamarras de piel, denim relajado, camisetas lisas, sneakers y accesorios discretos que hacen que cada outfit se vea natural, pero perfectamente pensado. Es el tipo de estilo que funciona porque parece sencillo… aunque no lo sea.

Foto: Instagram @ferrantorres

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Su cabello largo ya es parte de su sello

En el futbol, el cabello siempre ha sido una declaración. El rubio de Erling Haaland. Los rizos de Valderrama. Los cambios constantes de Griezmann. Si hay algo que distingue a Ferran, además de su velocidad dentro del campo, es su melena.

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El español ha convertido su cabello largo, con textura natural y raya al centro, en una firma personal. El resultado transmite una imagen mucho más relajada y auténtica, alejándose del estereotipo clásico del futbolista. No es casualidad que en redes sociales muchos de sus seguidores comenten tanto sobre su pelo como sobre sus goles.

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Campeón dentro y fuera de la cancha

Ferran Torres representa una generación de futbolistas que ya no separa el rendimiento deportivo de la identidad personal.

Su manera de vestir, el cuidado de su imagen y la naturalidad con la que lleva cada look demuestran que el estilo no necesita exageraciones para destacar. Y después de levantar la Copa del Mundo, queda claro que el delantero español no solo conquistó el futbol. También encontró un lugar entre los nuevos referentes del street style masculino.

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