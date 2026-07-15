La alfombra roja de The Odyssey en Nueva York se convirtió en un auténtico desfile de alta moda gracias a Zendaya y Anne Hathaway, quienes demostraron que no existe una sola forma de acaparar todas las miradas. Mientras una apostó por el dramatismo y la fantasía, la otra conquistó con una elegancia serena y sofisticada.

Zendaya se transforma en un ángel contemporáneo

Si alguien sabe convertir una premiere en un momento de moda, son Zendaya y su stylist Lawrence “Law” Roach.

La actriz apareció con un impresionante vestido blanco de Matières Fécales, una firma conocida por desafiar las reglas de la moda convencional. La pieza parece una escultura en movimiento: un corsé de profundo escote en “V” moldea la silueta, mientras cientos de pliegues recorren el vestido hasta desembocar en una larga cola.

Zendaya apostó por un vestido de Matières Fécales. Foto: AP

Pero el verdadero protagonista está en la espalda. Un par de grandes alas elaboradas con plumas blancas transforman el look en una propuesta casi celestial, creando una imagen dramática que parece salida de un universo mitológico, muy acorde con el espíritu épico de The Odyssey.

Para complementar el vestido, Zendaya eligió unos stilettos blancos de Christian Louboutin, además de joyería de Chopard, cuyos pendientes de diamantes aportaron brillo sin competir con la espectacularidad de la silueta.

Su beauty look mantuvo el equilibrio: un recogido desenfadado con mechones sueltos enmarcando el rostro, maquillaje en tonos cálidos y labios nude que dejaron que el vestido hablara por sí solo.

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Un beauty look muy natural. Foto: AP

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Anne Hathaway apuesta por la elegancia atemporal

En contraste con el dramatismo de Zendaya, Anne Hathaway eligió una propuesta mucho más clásica, aunque igual de impactante.

Anne Hathaway lució un vestido Prada. Foto: AP

La actriz lució un vestido de Prada con delicados pliegues color marfil, cuya silueta fluida cae desde un cuello halter completamente cubierto de pedrería plateada. El diseño abraza suavemente su embarazo y demuestra que la maternidad también puede protagonizar algunos de los mejores momentos de la alfombra roja.

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El contraste entre el brillo del top bordado y la ligereza de la falda plisada convirtió el vestido en una pieza sofisticada sin caer en excesos.

Hathaway completó el look con brazaletes y aretes de diamantes, un recogido relajado con textura y un maquillaje natural que refuerza esa estética elegante y luminosa que ha caracterizado muchas de sus apariciones más recientes.

El beauty look de Anne para la premiere de La Odisea en NY. Foto: AP

Aunque sus propuestas fueron completamente distintas, Zendaya y Anne Hathaway dejaron claro por qué siguen siendo referentes de estilo en Hollywood.

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Una convirtió la alfombra roja en una fantasía escultórica con un diseño de Matières Fécales; la otra confirmó que un vestido de Prada bien ejecutado puede ser igual de memorable. Dos maneras opuestas de entender el glamour que terminaron por convertir la premiere de The Odyssey en uno de los momentos de moda más comentados de la semana.

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