Las investigaciones en México sobre el piloto que trasladó a Ismael "El Mayo" Zambada" a Estados Unidos para ser arrestado siguen avanzando, y es que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó este 15 de julio más detalles de la participación de Mauro Alberto Núñez Ojeda, "El Jando", en el envío a Estados Unidos del narcotraficante cofundador del Cártel de Sinaloa.

En su más reciente comunicado, la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, detalló cómo fue la detención de quien las autoridades mexicanas identifican como piloto de confianza de "Los Chapitos". Cabe destacar que primero el piloto insignia fue detenido, luego entregado a Estados Unidos y posteriormente se confirmó su implicación en el caso del capo.

A continuación, EL UNIVERSAL presenta la cronología en el caso de "El Mayo" y la participación de "El Jando" como piloto que trasladó al narcotraficante mexicano a territorio estadounidense.

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Cronología sobre "El Jando", piloto que trasladó a "El Mayo" a EU

25 de julio del 2024: Detención de "El Mayo" y envío a EU

El pasado 25 de julio del 2024, Ismael "El Mayo" Zambada fue secuestrado y enviado a Estados Unidos junto a Joaquín Guzmán López, alias El Chapito, hijo de su exsocio Joaquín "El Chapo" Guzmán.

De acuerdo con la FGR, el piloto que trasladó al capo piloteó el avión desde Culiacán, Sinaloa hasta Nuevo México, Estados Unidos.

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"El Mayo" y Joaquín Guzmán López durante su detención en EU. Foto: cortesía Pie de Nota

25 de julio de 2026: autoridades mexicanas acuden a inspeccionar avión en EU

De acuerdo con la entrevista para N+ Univisión del pasado 12 de julio otorgada por Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, el funcionario afirmó que trató de estar en comunicación con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, tras la operación que llevó a la captura del narcotraficante; sin embargo, no hubo respuesta por parte del gobierno mexicano. Mencionó que se ofreció a tener una reunión con el Mandatario federal, esperó por horas una respuesta, incluso al siguiente día, pero no la obtuvo.

Salazar narró que ofreció a AMLO y al entonces fiscal general mexicano, Alejandro Gertz Manero, que enviaran a un equipo para inspeccionar la aeronave que transportó a Zambada García de México a los Estados Unidos. Dijo que autoridades mexicanas y estadounidenses inspeccionaron el avión. “Informé a AMLO y a Gertz de la diligencia. Pero, aun así, de AMLO sólo hubo silencio. Para el lunes, era claro que algo estaba muy mal”.

Fuentes periodísticas concuerdan con la versión dada por el exembajador Salazar; el periodista Luis Chaparro, de Pie de Nota, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL que él mismo tuvo comunicación con quienes fueron a investigar el avión por parte del gobierno mexicano el pasado 25 de julio del 2024, esto, con el objetivo de saber más detalles del piloto. Sin embargo, afirma que no le brindaron mayor información del tema, argumentando que les “testaron toda la información respecto al piloto”.

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“Yo tuve comunicación con parte de quienes fueron enviados a investigar de parte del gobierno mexicano a esa aeronave en su momento en aquel 25 de julio del 2024, para preguntarle si a ellos les dijeron algo el piloto (...) ellos hicieron su misma recopilación, les dejaron el avión también a ellos, a disposición, para que hicieran sus investigaciones propiamente y dimos con uno de esos agentes mexicanos y nos dicen: ‘A nosotros nos testaron toda la información respecto al piloto’”. comentó.

8 de febrero del 2025: Detención de "El Jando" en Sinaloa

La FGR informó este 15 de julio del 2026 que el pasado 8 de febrero de 2025 "El Jando" fue detenido en Jesús María, Culiacán, Sinaloa, luego de que integrantes de un grupo delictivo que se trasladaba en un vehículo con blindaje agredieran a personal del Ejército y la Guardia Nacional.

Por medio de un comunicado, detalló que al ser capturado y presentado ante la FGR, "El Jando" se identificó con otro nombre, sin embargo, las pruebas periciales posteriores confirmaron su verdadera identidad.

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Identifican a "El Jando" como miembro del Cártel de Sinaloa

En el mismo escrito, la Fiscalía federal informó que posterior a la detención en 2025, Mauro Alberto Núñez Ojeda fue vinculado a proceso por diversos delitos e identificado como miembro del Cártel de Sinaloa con alto nivel en la organización criminal.

Detalló que en su momento fue interrogado sobre su participación en la organización delictiva y este negó sus vínculos.

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11 de febrero de 2025: "El Jando" es piloto de confianza de "Los Chapitos", revela Harfuch

El pasado 11 de febrero de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que "El Jando", en efecto, era piloto de confianza de "Los Chapitos", la célula delictiva ligada a la privación ilegal y entrega de "El Mayo" a Estados Unidos.

A pregunta expresa durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aquel 11 de febrero del 2025, el titular de la SSPC respondió:

"Es una investigación que está en curso todavía, por parte de la Fiscalía General de la República, pero sí podemos adelantar que: esta persona, en efecto, es piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos".

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Avión que trasladó a "El Mayo" a EU. Foto: cortesía Pie de Nota

Tras captura de "El Mayo", el piloto fue deportado y siguió cometiendo delitos en México: FGR

Tras la captura de "El Mayo", el piloto fue deportado y siguió cometiendo delitos en México, informó la FGR el pasado 8 de julio del 2026 en una conferencia de prensa a cargo de la titular Ernestina Godoy junto a los fiscales Raúl Armando Jiménez y David Boone De La Garza.

"El piloto fue deportado, siguió operando y cometiendo delitos en México, es la información que consta, fue detenido por portación de armas y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos", comentó David Boone De La Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR.

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Agosto del 2025: Entrega de "El Jando" a EU

La FGR sostuvo que en agosto de 2025, "El Jando" fue entregado a Estados Unidos con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, esto, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

Cabe destacar que el gobierno de México ha consolidado tres entregas de capos y narcotraficantes mexicanos a las autoridades de Estados Unidos que sumaron un total de 92 criminales enviados.

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Junio del 2026: FGR identifica voz y huellas dactilares de "El Jando" en piloto que trasladó a "El Mayo" en 2024

En junio de 2026, la actual titular de la FGR, Ernestina Godoy, junto a su equipo, encontraron en las carpetas de investigación del caso, los indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares de "El Jando" con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a "El Mayo" y a Joaquín Guzmán López.

Avión que trasladó a "El Mayo" a EU. Foto: cortesía Pie de Nota

8 de julio del 2026: Pista en Sinaloa sin autorización para operar: FGR

El pasado 8 de julio del 2026, la fiscal Godoy junto a Raúl Armando Jiménez, fiscal de Control Competencial y David Boone De La Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, ofrecieron una conferencia de prensa sobre el secuestro de "El Mayo", en la que afirmaron que gracias a los dictámenes periciales en materia de audio, se logró la identificación del piloto.

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En la conferencia, la fiscal general de la república comentó que la pista de donde despegó el avión en Sinaloa, "no contaba con la autorización para operar", además, informó que se acreditó que la aeronave presentaba sus medios de identificación alterados.

Destacó que servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano proporcionó el audio del momento en el que el piloto de la aeronave que trasportó a "El Mayo", solicitó a la torre de control del aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, código transponder para ingresar a los Estados Unidos.

15 julio 2026: Envío de piloto fue en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional: Sheinbaum

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este 15 de julio del 2026 que la entrega a Estados Unidos del piloto se realizó en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional e indicó que fue hasta junio de 2026 cuando la actual administración de la Fiscalía encontró en las carpetas de investigación los indicios de coincidencia de voz y huellas dactilares que lo relacionan con el piloto que trasladó a “El Mayo” Zambada en 2024.

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