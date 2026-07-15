Tras difundirse las imágenes donde un hombre agredió verbal y físicamente a una recepcionista del hotel Park Life Paradox en la colonia Lomas de Santa Fe el pasado 29 de junio, el altercado grabado por una cámara de seguridad desató indignación en redes sociales.

En el clip presentado por Ciro Gómez Leyva en el programa Por la Mañana de Grupo Fórmula, se logra observar al hombre furioso golpear el mostrador y tirar los teléfonos, mientras le grita a la recepcionista: "Pónganse a hacer su trabajo, vieja huevona".

El ataque escaló cuando el sujeto se dio la vuelta para golpear a la trabajadora en el rostro y arrebatarle su celular. Segundos después, la tiró al piso y la pateó.

El agresor fue identificado como Jorge Octavio Cortez Jiménez, originario de Mazatlán, Sinaloa y presidente de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias S.A. de C.V., empresa que cuenta con denuncias por fraude desde el 2019. De acuerdo con la SSC, Cortez Jiménez ya se encuentra denunciado ante la Fiscalía de la CDMX y se abrió una investigación.

Leer también: ¿Quién es Jorge Octavio Cortez Jiménez; el empresario señalado por fraude inmobiliario que agredió a una recepcionista en CDMX?

¿Cómo es el hotel Park Life Paradox Santa Fe?

El complejo habitacional ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, ofrece hospedaje en departamentos amueblados y amenidades premium como gimnasio, espacios de coworking y sala de cine.

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Así es el hotel Park Life Paradox Sata Fe. Fotos: Park Life Properties

En su sitio web, el lugar asegura una estancia cómoda en uno de los edificios más modernos de la corporativas más exclusivas de la Ciudad de México y cuenta con modalidad de renta mensual.

El precio por alojamiento va desde dos mil pesos por noche, hasta sesenta mil pesos por un mes de hospedaje.

Así es el hotel Park Life Paradox Sata Fe. Fotos: Park Life Properties

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