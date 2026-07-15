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Un hombre de entre 30 y 40 años de edad perdió la vida la tarde de este miércoles luego de un presunto atropellamiento registrado sobre Calzada Viaducto Tlalpan, a la altura de la colonia Villa Lázaro Cárdenas, en la alcaldía Tlalpan.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, una persona en situación vulnerable, presuntamente se arrojó al paso de una pipa de color blanco que circulaba por la vialidad. Tras el impacto, el vehículo terminó estrellándose contra un árbol, cerca de un deportivo de la zona.
Policías del sector acudieron al sitio para resguardar el área, mientras que paramédicos de Protección Civil de la alcaldía valoraron al hombre, quien ya no presentaba signos vitales al momento de la revisión.
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La zona fue acordonada por los elementos de seguridad, en tanto el cuerpo fue cubierto y se dio aviso al Ministerio Público. Más tarde, personal de Servicios Periciales arribó para realizar el procesamiento de la escena y ordenar el levantamiento del cadáver.
Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y establecer la mecánica del incidente. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido dada a conocer.
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vr/rmlgv
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