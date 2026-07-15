La diputada local Diana Sánchez Barrios informó que buscará ser la Coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que la convertiría en la candidata en 2027.

En rueda de prensa, explicó que llegado el momento pedirá licencia y se inscribirá para participar en la encuesta interna de Morena que definirá la coordinación en la demarcación.

“La gente me lo ha solicitado, la gente me lo ha pedido y creo que no es malo decirlo. Todos tenemos sueños, y el mío es tener una alcaldía merecedora para todas y todos los habitantes de esta alcaldía. Yo voy a levantar la mano para ser coordinadora, por supuesto, sería mentirles decirles ‘ay, no’. Voy a esperar el tiempo para hacerlo”, comentó.

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En este sentido, se dijo confiada en ganar la encuesta interna, y precisó que tiene buena relación con los liderazgos de Morena que podrían aspirar al mismo puesto.

Diana Sánchez Barrios compartió que ya se afilió a Morena desde hace dos meses, y descartó que su pasado priista pueda afectarle en el proceso interno que seguirá el partido guinda.

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