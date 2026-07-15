Elsa Aguirre supo de las mieles del amor y del dolor del desamor, tres divorcios y la muerte de su único hijo forjaron su carácter que aunado a su talento y belleza hicieron de ella todo un referente.

En abril del 1952, en las páginas de EL UNIVERSAL, la actriz escribió un par de consejos de amor en una sección de este diario llamada: “Ritmos del corazón. Por Elsa Aguirre”.

Se trataba de un espacio en el que los lectores enviaban cartas dirigidas a sus artistas favoritos, para que éstos les aconsejaran sobre sus problemas sentimentales.

En aquella ocasión, una seguidora que firmó como Rosalía M., le confesó a Elsa que su enamorado, con el que llevaba un año de relación, ya no era el mismo que antes.

En un párrafo, le contó que al principio era un hombre gentil, caballeroso y amable, pero después se volvió insolente al grado de humillarla. Sin embargo, se lee en la carta, que a pesar de todo Rosalía aún lo quería, así que pedía el consejo de Elsa.

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La respuesta de la actriz fue contundente:

"Amiga Rosalía, a tan difícil como delicado problema no me queda otro recurso que aconsejarle que hay que buscar el olvido. Eso lo puede hacer a base de un gran esfuerzo y de una dignidad desmedida, porque empeñarse en lo contrario, es decir, volver a reanudar esas relaciones sería todo un error de su parte. Además eso equivaldría desastrosamente a repetir la misma historia, puesto que usted ya le ha perdido la fe mientras que él ha perdido todo respeto para usted y sobre esas bases ningún amor puede cimentarse firmemente. Se lo repito: ¡olvídelo!".

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Elsa Aguirre escribía en EL UNIVERSAL en un espacio llamado "Ritmos del corazón", donde respondía cartas de sus fans.

En otra carta, de 1951, una mujer llamada Carmen le pidió su consejo a Elsa porque no sabía si volver a dar el "sí" a su pareja, quien le había pedido matrimonio, sin embargo, la duda de aquella mujer se debía a que llevaba tres divorcios, y no quería sumar un nuevo fracaso a su vida.

La actriz e dio una respuesta fuerte y contundente, pues le dijo que para ella no era mujer hecha para el matrimonio, y que seguramente era muy exigente:

"Señora Carmen le ruego que me perdone si en mis palabras no encuentra otra cosa que una respuesta llena de sinceridad. Con toda franqueza creo que sería inútil realizar otra prueba matrimonial porque considero que para experiencias ya han sido bastantes.

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Dice usted que un matrimonio más que importa al mundo, ya lo creo que nada pero usted sí debe importarle. Advierto que es usted demasiado exigente y que pertenece a las mujeres que no comprenden que cuando se casan lo hacen con un ser humano que así como posee cualidades tiene defectos.

Y creo no equivocarme al afirmar que usted es una mujer eternamente insatisfecha. Además tengo la seguridad de que usted no está forjada para el matrimonio", se lee.

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Elsa fue todo un referente en aquella época, muchos lectores mandaban sus cartas con la ilusión de que la actriz las respondiera.

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