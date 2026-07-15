Hoy, las selecciones de Inglaterra y Argentina disputan en el Estadio de Atlanta el pase a la gran final del torneo mundialista. Aunque los protagonistas insisten en que se trata únicamente de un partido de fútbol, la historia demuestra que este enfrentamiento arrastra una profunda carga política y social.

El origen del conflicto no es estrictamente deportivo, sino que se nutre directamente de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas (Falkland Islands para la comunidad británica).

Mundial 2026: Argentina e Inglaterra viven al máximo su rivalidad histórica en Atlanta. FOTO: AFP

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El origen del conflicto: de las disputas coloniales a la guerra de 1982

La tensión territorial tiene raíces profundas. De acuerdo con investigaciones publicadas por la revista académica Naval War College Review, el reclamo de soberanía argentino permaneció latente durante más de un siglo luego de que el Reino Unido tomara el control formal del archipiélago en 1833. El punto de quiebre ocurre en 1982, año en que la junta militar argentina ordena el desembarco de tropas en las islas, desatando un conflicto bélico de 74 días contra las fuerzas británicas lideradas por la primera ministra Margaret Thatcher.

Como documentan los historiadores Max Hastings y Simon Jenkins en su libro de análisis histórico The Battle for the Falklands, la respuesta de Londres estuvo impulsada por la firme necesidad de conservar su estatus de potencia internacional. El enfrentamiento armado concluye el 14 de junio de ese mismo año con la rendición argentina, dejando un trágico saldo de 649 soldados argentinos y 255 británicos fallecidos.

Según los datos históricos recopilados por National Geographic, este suceso bélico marca un precedente emocional que transforma definitivamente los encuentros deportivos entre ambos países en disputas de honor y memoria colectiva.

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Foto: Especial

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Hitos del "Clásico de las Malvinas" en la historia de los Mundiales

La rivalidad se traslada a las canchas de fútbol mediante momentos clave que quedan grabados en la memoria de ambas naciones:

El polémico inicio en Londres (1966) : Durante los cuartos de final, el capitán argentino Antonio Rattín resulta expulsado. En señal de protesta, el jugador se sienta sobre la alfombra roja destinada a la reina de Inglaterra (un gesto considerado ofensivo por los locales). Al finalizar el encuentro , el seleccionador inglés Alf Ramsey califica públicamente de "animales" a los futbolistas sudamericanos, encendiendo la mecha de la enemistad.

: Durante los cuartos de final, el capitán argentino Antonio Rattín resulta expulsado. En señal de protesta, el jugador se sienta sobre la alfombra roja destinada a la reina de Inglaterra (un gesto considerado ofensivo por los locales). Al finalizar el , el seleccionador inglés Alf Ramsey califica públicamente de "animales" a los futbolistas sudamericanos, encendiendo la mecha de la enemistad. La carga simbólica en México (1986) : Apenas cuatro años después de la guerra, el destino cruza a ambos conjuntos en el Estadio Azteca. En ese partido, Diego Armando Maradona firma dos de las anotaciones más icónicas de la historia del fútbol: la polémica "Mano de Dios" (un gol anotado de manera ilegal con el puño) y el denominado "Gol del Siglo", donde elude a gran parte de la defensa británica.

: Apenas cuatro años después de la guerra, el destino cruza a ambos conjuntos en el Estadio Azteca. En ese partido, Diego Armando Maradona firma dos de las más icónicas de la historia del fútbol: la polémica "Mano de Dios" (un gol anotado de manera ilegal con el puño) y el denominado "Gol del Siglo", donde elude a gran parte de la defensa británica. La continuidad de las tensiones (1998 y 2002): Los duelos posteriores añaden drama al historial deportivo, destacando la expulsión de David Beckham en el torneo de Francia 1998 tras una provocación argentina, y la revancha inglesa de 2002, donde un tiro penal cobrado por el propio Beckham elimina a la escuadra sudamericana en fase de grupos.

Hoy en día, las aficiones de ambos países preservan este choque histórico en sus cantos de aliento, evidenciando que el partido en Atlanta representa mucho más que noventa minutos de juego.

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