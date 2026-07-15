Elsa Aguirre se retiró del ojo público durante dos años tras la muerte de su único hijo llamado Hugo, fruto de su tormentosa relación con Armando Rodríguez Morado, de quien se divorció tras sufrir violencia, tenía tres meses que se habían casado cuando la actriz alzó la voz y denunció las agresiones.

Armando Rodríguez fue acusado de los delitos de amenazas, resistencia de particulares, disparo de arma de fuego, amenazas contra la autoridad, injurias y lesiones.

Elsa Aguirre se convirtió en madre soltera, siempre expresó el amor intenso que sintió por su hijo, a pesar de que la relación entre ellos fue distante con el paso del tiempo; Aguirre se convirtió en una madre sumamente protectora con su hijo, algo que después reconoció como un error.

Otro de los errores que admitió haber cometido como madre, fue que dejó que su hijo desde pequeño siguiera una carrera como actor, pues tras acompañarla al teatro y mostrar interés en él, debutó con aplausos en una obra de teatro y le pidió a su madre seguir ese camino, pero ella en aquel momento le dio un rotundo no.

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Elsa Aguirre con su hijo Hugo.

Elsa se casó por segunda ocasión con Pepe Bolaños, algo que su hijo no vio con buenos ojos y que no ayudó a la relación entre ellos.

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"Mi hijo me enseñó como un gran maestro pero yo no lo veía", dijo en una entrevista con Matilde Obregón, en la que confesó que en un principio vio a su hijo como un impedimento para seguir con su carrera; admitió que al darle todo lo que ella no tuvo cometió una equivocación.

El espíritu rebelde de Hugo se contrapunteó con la sobreprotección de la actriz, quien admitió que a su hijo le gustaba la adrenalina al igual que a su padre Armando, algo que lo llevó a la muerte cuando tenía apenas 30 años.

"El buscó ese camino, perfecto, entonces era mucho sufrimiento, porque a cada rato 'chocó, está en terapia intensiva'", recordó.

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A pesar de esos defectos, Elsa recordaba a su hijo como un hombre noble, hermoso y a quien no supo comprender.

"Tuve una experiencia muy fuerte, mucho sufrimiento", reconoció.

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Cuando en agosto de 2025 abrió su cuenta de Facebook, Elsa Aguirre para contar sus experiencias y estar cerca de sus fans, le pidió perdón por no haber tenido las herramientas para comprenderlo.

"Hijo, si no te comprendí lo suficiente, perdóname, estaba abstraída con mi trabajo, con mis cosas; te tocó esta mamá".

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