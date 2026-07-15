Tendencias | 15-07-26 | 16:08 |

El pasado 11 de julio, José Said, expareja de , compartió un video en sus redes, donde señaló a la joven por presuntos de 2 años de edad, Emma, y reveló que lleva más de 250 días sin ver a la niña, pues hasta el momento desconoce su paradero.

A través de un video compartido en redes sociales, Said acusó a Marianne de utilizar a Emma para generar ingresos con su contenido y mantener una imagen con sus seguidores, así como de reaccionar violentamente en diversas ocasiones durante peleas, agrediéndole físicamente a él y a la menor.

Asimismo, José expuso que Gonzaga se refiere constantemente a la niña con calificaciones despectivas, por lo que se encuentra preocupado por su bienestar. De esta forma, Said pidió el apoyo de sus seguidores para localizar a la niña, que aparentemente se encontraría en Cancún o Tulum.

Lee también:

La influencer transmitió en vivo por TikTok el momento en el que autoridades federales irrumpieron en su domicilio. Foto: Instagram @marianne_rc
La influencer transmitió en vivo por TikTok el momento en el que autoridades federales irrumpieron en su domicilio. Foto: Instagram @marianne_rc

¿Qué respondió Marianne Gonzaga en redes?

Aunado a ello, Marianne compartió el dictamen psicológico forense realizado dentro del proceso judicial que enfrentó en febrero de 2025, cuando fue detenida en la Ciudad de México y acusada del delito de lesiones dolosas que pusieron en riesgo la vida de Valentina Gilabert, tras ser apuñalada por la joven.

De acuerdo con Gonzaga, este dictamen se realizó a partir de una evaluación profesional, a través de entrevistas, pruebas psicométricas y un análisis. Este documento concluye que no Marianne no presenta indicadores de psicopatología que interfieran en su capacidad para ejercer la maternidad.

[Publicidad]

"Durante mucho tiempo escuché decir que estaba “loca”, que era “violenta”, que “no podía cuidar a mi hija” y que “no era una buena madre”. Hoy existe una evaluación profesional que contradice esas afirmaciones y que forma parte de un expediente judicial", expreso Marianne en redes.

Lee también:

"No se identifican indicadores de psicopatología incapacitante, alteraciones graves del estado mental o rasgos disfuncionales que interfieran significativamente con el adecuado ejercicio de sus funciones maternas", se puede leer en el dictamen.

[Publicidad]

También te interesará:

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]