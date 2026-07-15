El ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, negó ser partícipe de la entrevista de la gobernadora Marina del Pilar Ávila con agencias estadounidenses y señaló que la mandataria se encuentra en “una crisis de pánico”.

En un comunicado emitido por el PT y fechado en Tijuana, el actual Comisionado Político del PT en la entidad “negó ser partícipe de la entrevista de Marina del Pilar con agencias estadounidenses, con asesores externos o incluso de maniobras para grabar conversaciones.

“Es ilógico que a quien se ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora Marina del Pilar”, expone en el documento.

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Expone no entender cómo haya quién "crea que el exgobernador que la ha señalado de colusión con el narcotráfico desde los primeros días de su administración pueda facilitarle recursos y elementos para evitar los cargos y las sanciones que podrían resultarle”, expuso.

También cuestionó lo que consideró un cambio en su versión respecto a las filtraciones.

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“En ese material (la primera filtración) se advertían señalamientos muy comprometedores y su postura fue de negación. Cuando llega la segunda filtración ya no sabe cómo enderezar sus yerros y es cuando rompe la ‘caja de emergencia’ para sacar a su “villano favorito”.

Finalmente, Bonilla exigió la gobernadora que aclare quienes y cómo la cruzaron a Estados Unidos sin visa para participar en reuniones con agencias estadounidenses.

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