Luego de darse a conocer unos audios de la gobernadora por Morena de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien presuntamente ofreció colaborar con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que este caso es diferente al de Chihuahua.

En su conferencia mañanera de este martes 14 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que en el caso de Chihuahua “está demostrado que había gente de una agencia operando en territorio”, y mencionó que se investigue.

“El caso de Chihuahua está demostrado que había gente de una agencia operando en territorio, eso es una violación flagrante a la Ley de Seguridad Nacional”, dijo.

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Sobre los audios revelados por el columnista de EL UNIVERSAL Héctor de Mauleón, la Mandataria federal cuestionó quién quiere filtrar está información: “ni siquiera nosotros sabemos quiénes son, si pertenecen al gobierno de Estados Unidos o no, si son de alguna agencia”.

Insistió que Marina del Pilar Ávila dio una explicación de bajo qué condiciones habló con las supuestas personas de agencias estadounidenses: “Si hay que investigar que se investigue, pero son dos cosas completamente distintas”.

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Mencionó que Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, hablaron con la gobernadora de Baja California.

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No hay delito que perseguir: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tenía conocimiento de las comunicaciones privadas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, relacionadas con las gestiones para recuperar su visa estadounidense, y sostuvo que, a partir del audio difundido recientemente, no considera que exista un delito que perseguir.

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Recordó que, durante una reunión reciente con la gobernadora, ésta le comentó que realizaba gestiones personales sobre su visa, con el apoyo de un abogado, para atender su situación migratoria.

Sheinbaum afirmó que, tras escuchar la grabación, no encontró elementos que comprometan la seguridad nacional o la seguridad pública de Baja California, por lo que descartó que exista alguna conducta delictiva.

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“No se escucha nada que comprometa la seguridad nacional, ni la seguridad del estado de Baja California. No pensamos que haya un delito que perseguir, porque no se entiende, no se encuentra en esta comunicación algo que ella esté dando que tenga que ver con comprometer la seguridad”, señaló.

La Presidenta agregó que el Gobierno de México no fue informado previamente sobre esas gestiones y reiteró que se trató de acciones realizadas a título personal por la mandataria estatal.

“Ella hace sus propias gestiones personales (…) me dijo: ‘Yo estoy haciendo las gestiones con un abogado para ver’, pero no a costa de una información relevante”, puntualizó.

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García Harfuch: No se infiere ningún tipo de delito

Tras mencionar que habló con la gobernadora, el secretario de Seguridad insistió en que “no está diciendo de ninguna manera algo que sea sensible” y se abriría una investigación si hubiera un delito, “pero en el audio, sinceramente, no se infiere ningún tipo de delito”.

“Repito: esas mesas de seguridad estatales no son, no son tan, tan cerradas, digamos. Las mesas de seguridad, ¿Qué se ve? Que esa información que se pudiera compartir; incidencia delictiva, blancos prioritarios o casos que hay en curso, sería lo único que se pudiera compartir”, dijo García Harfuch.

Comentó que en la conversación que tuvo con Marina del Pilar no hablaron de cómo fue el contacto de las autoridades estadounidenses.

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