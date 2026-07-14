Al destacar la estrategia de Atención a las Causas, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que para el Gobierno de México, los y las jóvenes “son el centro de la transformación del país”.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 14 de julio en Palacio Nacional, Rodríguez mencionó que en el país se han brindado más de 7.3 millones de servicios y trámites.

Entre otras acciones, la secretaria de Gobernación destacó las ferias, Jornadas de Paz, recuperación de espacios, actividades deportivas, culturales y de salud, así como los programas “Jóvenes Transformando México”, “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Boxeando por la Paz” y el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, entre otros.

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Detalló que el Instituto Mexicano de la Juventud ha conformado mil 788 Comités Jóvenes por la Transformación en todo el país.

“Atender las causas es también devolver a la ciudadanía lo que por derecho le corresponde.”, declaró la titular de la Segob al mencionar que con el Tianguis de Bienestar se ha llegado a 34 municipios y 801 localidades con la entrega gratuita de 3.4 millones de artículos nuevos de primera necesidad, decomisados en aduanas, en beneficio de 406 mil personas.

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También apuntó que como parte del Programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se han canjeado 11 mil 864 armas de fuego por dinero en efectivo, de manera anónima.

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