Luego de los audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en donde presuntamente ofrece colaborar con autoridades de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no puede concluirse que la conversación fuera con agentes de ese país y subrayó que la propia mandataria estatal aseguró que el intercambio no comprometía la seguridad del estado.

Durante la conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la grabación revelada por el periodista Héctor de Mauleón, en la que se escucha una voz atribuida a la gobernadora decir: “yo estoy dispuesta a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Yo puedo decir lo que he escuchado en las mesas de seguridad”, además de expresar preocupación por una posible extradición.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que el contenido del audio no permite concluir que se pretendiera compartir información confidencial.

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“En los audios que se hicieron públicos el día de ayer, no se infiere que se vaya a dar información confidencial. En las mesas de seguridad de los estados participan no solo las autoridades estatales y federales; se identifica la incidencia delictiva diaria, mas no hay una información como tal que tenga un grado de sensibilidad que nos preocupe que fuera compartido con alguna autoridad, si es que fuera el caso, porque todavía no se sabe exactamente qué autoridad era con la persona que estaba hablando”, afirmó.

El funcionario explicó que en las mesas de construcción de paz se revisan principalmente los indicadores de incidencia delictiva y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, por lo que, dijo, no existe evidencia de que se hubiera puesto en riesgo información estratégica.

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Por su parte, la presidenta Sheinbaum recordó que la propia gobernadora ya ofreció una explicación pública sobre el contenido del audio.

“Ella dio una explicación. No se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando. Lo que hay es una llamada telefónica que dio a conocer un periodista. No se sabe ni siquiera bien con quién está hablando y ella ya dio su información”, expresó.

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La mandataria insistió en que no puede concluirse que la conversación fuera con autoridades estadounidenses y subrayó que la propia Marina del Pilar aseguró que el intercambio no comprometía la seguridad del estado.

“No sabemos ni siquiera si es de autoridades estadounidenses o no. Y ella da una explicación posterior de que es parte de una comunicación y que no pone en riesgo absolutamente nada en la seguridad de Baja California”, sostuvo.

Con ello, el gobierno federal rechazó que, hasta el momento, existan motivos para abrir una investigación por la difusión del audio o para modificar los mecanismos de funcionamiento de las mesas de seguridad, al considerar que el contenido conocido públicamente no evidencia la filtración de información sensible.

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Sheinbaum descarta que exista delito a perseguir

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tenía conocimiento de las comunicaciones privadas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, relacionadas con las gestiones para recuperar su visa estadounidense, y sostuvo que, a partir del audio difundido recientemente, no considera que exista un delito que perseguir.

Recordó que, durante una reunión reciente con la gobernadora, ésta le comentó que realizaba gestiones personales sobre su visa, con el apoyo de un abogado, para atender su situación migratoria.

Sheinbaum afirmó que, tras escuchar la grabación, no encontró elementos que comprometan la seguridad nacional o la seguridad pública de Baja California, por lo que descartó que exista alguna conducta delictiva.

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“No se escucha nada que comprometa la seguridad nacional, ni la seguridad del estado de Baja California. No pensamos que haya un delito que perseguir, porque no se entiende, no se encuentra en esta comunicación algo que ella esté dando que tenga que ver con comprometer la seguridad”, señaló.

La Presidenta agregó que el Gobierno de México no fue informado previamente sobre esas gestiones y reiteró que se trató de acciones realizadas a título personal por la mandataria estatal.

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“Ella hace sus propias gestiones personales (…) me dijo: ‘Yo estoy haciendo las gestiones con un abogado para ver’, pero no a costa de una información relevante”, puntualizó.

em/apr