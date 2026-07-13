El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, exigió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pida licencia mientras se investiga a fondo su presunta disposición de colaborar con el FBI, revelada por el periodista Héctor de Mauleón.

Esto, después de que el columnista de EL UNIVERSAL dio a conocer un segundo audio atribuido a la mandataria estatal, en donde se escucha a un supuesto asesor externo de la agencia estadounidense ofrecer una última oportunidad “para frenar los cargos o sanciones a tiempo”.

En redes sociales, el presidente de Acción Nacional respaldó el llamado del PAN Baja California a que la gobernadora pida licencia bajo el argumento de que “ningún interés personal puede estar por encima de México”.

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“Esto ya no es un tema de visas, sino de seguridad nacional. Si Marina del Pilar estuvo dispuesta a compartir con el FBI información conocida en las mesas de seguridad, debe aclararlo de inmediato. Morena acusa de 'traición a la patria' a quienes exigen justicia, pero guarda silencio ante esto”, denunció.

De acuerdo con la información revelada por De Mauleón, la parte más grave del audio se presenta en el momento en el que Ávila Olmeda se alarma ante la posibilidad de ser extraditada:

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“¿Están diciendo que me quieren llevar de extradición?... ¿No me pueden decir de qué quieren que les hable? Yo puedo saber o escuchar muchas cosas de seguridad, pero si hay algo en particular que ellos quieran saber…”, dice.

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Marina del Pilar, según el audio, se muestra dispuesta a “hablar de todo lo que pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar”.

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Anteriormente, el mismo periodista reportó un primer audio en el que la gobernadora de Baja California conversa con un presunto asesor del FBI sobre posibles imputaciones provenientes de Estados Unidos.

Entrevistada por el Semanario Zeta, la mandataria estatal confirmó la autenticidad del audio, pero rechazó que existan “supuestos acuerdos en lo oscurito”.

em/apr