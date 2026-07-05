El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que el Mundial ha vuelto a demostrar que México es un país con esperanza, orgullo y una enorme capacidad de unirse cuando comparte una causa común.

Romero Herrera señaló que, así como millones de mexicanas y mexicanos se han unido para apoyar a la Selección Nacional, el país también puede unirse para enfrentar sus grandes retos: recuperar la seguridad, fortalecer la economía, mejorar la salud, defender las libertades y reconstruir la confianza en las instituciones.

“México tiene esperanza. Lo vemos en cada familia que se reúne, en cada niña y niño que se emociona, en cada persona que cree que sí se puede. Esa misma fuerza que hoy nos une alrededor del futbol debe servirnos para recordar que también podemos unirnos para solucionar los problemas del país”, expresó.

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El dirigente nacional del PAN sostuvo que México necesita menos división y más propósito común; menos confrontación y más capacidad para construir soluciones desde la ciudadanía, los gobiernos, los partidos y la sociedad civil.

“Cuando México se une, México puede. Y si somos capaces de unirnos para apoyar a nuestra Selección, también somos capaces de unirnos para recuperar la paz, cuidar a nuestras familias y construir un mejor futuro”, señaló.

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Jorge Romero afirmó que Acción Nacional está listo para poner de su parte en la construcción de un país con más seguridad, oportunidades y libertad.

“En el PAN estamos puestos para trabajar por México. Creemos en este país, creemos en su gente y creemos que, con unidad, esperanza y soluciones, México puede salir adelante”, concluyó.

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