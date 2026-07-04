La embajada de México en Reino Unido llamó a los connacionales a disfrutar del encuentro de forma segura y con respeto.

En un mensaje en X, la legación añadió una sería de consejos, por ejemplo: "Celebra con respeto hacia todos los aficionados. Evita discusiones o provocaciones relacionadas con el partido. Si el ambiente se torna tenso, aléjate del lugar y prioriza tu seguridad. Planea con anticipación tu regreso a casa, ya que el partido concluirá por la madrugada. En caso de una emergencia que requiera atención inmediata, llama al 999. Sigue las recomendaciones de las autoridades competentes como @metpoliceuk".

Añadió que "si necesitas asistencia consular por una emergencia, comunícate con el teléfono de emergencias de la Embajada de México en el Reino Unido: +44 7516 421725".

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México e Inglaterra se medirán el domingo por el pasaporte a los cuartos de final de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, la fortaleza casi inexpugnable del Tri que está cargada de memorias y significados para ambas selecciones.

Inmerso en una ola de euforia tras encadenar cuatro victorias sin encajar goles, México afronta una oportunidad única para alcanzar los cuartos de final por primera vez en cuatro décadas. Se puede argumentar que el choque contra Inglaterra podría ser el partido más trascendental en la historia reciente de la selección mexicana.

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Con motivo del partido entre México e Inglaterra, invitamos a la comunidad mexicana en el Reino Unido a disfrutar del encuentro de forma segura y con respeto.



✔️ Celebra con respeto hacia todos los aficionados.

✔️ Evita… pic.twitter.com/h7pXj4Hu8F — Mexican Embassy UK (@Embamexru) July 4, 2026

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