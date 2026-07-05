La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó este domingo al ciclista mexicano Isaac del Toro, luego de que conquistara la segunda etapa del Tour de Francia 2026.

A través de sus redes sociales, la mandataria reconoció el desempeño del deportista y destacó su triunfo en una de las competencias más importantes del ciclismo internacional.

“Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026”, escribió la jefa del Ejecutivo federal en su publicación.

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Del Toro ganó este domingo la segunda etapa del Tour de Francia por delante de su jefe de filas, Tadej Pogacar, en la cima de la colina de Montjuïc, en Barcelona, donde Jonas Vingegaard conservó el maillot amarillo.

En su primera participación en la Grande Boucle, Del Toro cruzó la meta como vencedor por delante de Pogacar, que hizo todo lo posible por dejar el triunfo a su lugarteniente en el UAE.

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Isaac del Toro, durante la primera etapa del Tour de Francia - Foto: EFE

Remco Evenepoel, tercero, y Vingegaard, cuarto, terminaron con el mismo tiempo, tres segundos por delante del danés Mattias Skjelmose.

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