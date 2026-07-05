La licencia de conducir es un documento indispensable para cualquier conductor en México. No obstante, una de las dudas que surge al momento de solicitarla es el rango de edad.

¿Existe un mínimo y un máximo? Si quieres conocer la respuesta, en Autopistas te la damos.

¿Cuál es la edad mínima para tramitar la licencia de conducir?

Para sacar la licencia de conducir, el interesado debe contar con la mayoría de edad, es decir, 18 años. Sin embargo, existen permisos para que los menores puedan conducir en la CDMX y el Edomex.

En el caso de la capital, la Secretaría de Movilidad (Semovi) indica que para obtener el permiso de conducir para menores de edad por primera vez, se requiere tener 16 años. Además, es necesario pagar la línea de captura y generar una cita en algunos de los Módulos de Control Vehicular y Licencias. El costo es de $508.

En cuanto al Edomex, existe un permiso de práctica para menores de 15 años que tiene un precio de $3,694; mientras que para conductores de entre 16 y 17 años, el costo por 1 año es de $777 y por 2 años es de $1,040.

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¿Cuál es la edad máxima para tramitar la licencia de conducir?

No hay una edad máxima para tramitar la licencia de conducir. El Artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial indica que:

“La Federación, las entidades federativas y los municipios, establecerán en su normativa aplicable que todas las personas que realicen el trámite para obtener o renovar una licencia o permiso de conducir, deberán acreditar el examen de valoración integral que demuestre su aptitud para ello, así como el examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias, antes de la fecha de expedición o de renovación de la licencia o permiso”.

Por lo tanto, todas las personas que acrediten satisfactoriamente las pruebas que cada entidad establece, pueden tramitar su licencia de conducir sin importar la edad.

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Aunque es importante tomar en cuenta que para las personas de la tercera edad, las revisiones son más rigurosas, pues la rapidez, concentración y reflejos son menores a los de un joven.

La licencia de conducir es un documento intransferible y personal que sirve como identificación. Foto: Unsplash

¿De cuánto es la multa por conducir sin licencia en CDMX y Edomex?

¡Tómalo en cuenta! Si no portas tu licencia de conducir puedes hacerte acreedor a una multa por parte de las autoridades, de aproximadamente:

CDMX: multa de 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), entre $1,173.10 y $2,346.20.

Edomex: multa de 20 veces UMA, alrededor de $2,346.20.

Si quieres iniciar tu vida como conductor y eres menor de edad, solicita una licencia de conducir provisional que te autorice a circular hasta que cumplas la mayoría de edad. Y los adultos mayores pueden realizar el trámite siempre y cuando tengan las habilidades necesarias.

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