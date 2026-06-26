Si acostumbras conducir por la Ciudad de México, hay un cambio que debes conocer. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) incrementó el número de policías autorizados para infraccionar en CDMX, por lo que ahora habrá más elementos con facultades para aplicar multas por incumplir el Reglamento de Tránsito.

La medida forma parte de una estrategia para reforzar la vigilancia vial en distintas alcaldías y mejorar la atención de incidentes en la capital.

¿Quiénes son los nuevos policías que pueden aplicar multas?

Los nuevos elementos pertenecen a la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y a la Policía Auxiliar (PA). Antes de salir a las calles recibieron capacitación por parte de la Universidad de la Policía y fueron certificados para desempeñar funciones de tránsito.

Aunque el acuerdo que les otorgó esta atribución fue publicado el 10 de junio de 2026 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y entró en vigor un día después, los agentes comenzaron a operar hasta el 23 de junio, una vez concluido el proceso de homologación de sus uniformes.

¿Cómo identificar a los nuevos policías de tránsito?

Para facilitar su identificación, los elementos portan un brazalete que los acredita para emitir infracciones. Además, los integrantes de la PBI cuentan con detalles rojos en su camisola, mientras que los de la PA utilizan vivos del mismo color en su uniforme.

Los agentes autorizados para infraccionar pertenecen a las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztacalco, Xochimilco e Iztapalapa. Foto: Especial

¿En qué alcaldías comenzaron a operar?

La SSC certificó 123 elementos distribuidos en 13 alcaldías:

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Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

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En esta primera etapa comenzaron funciones elementos asignados a Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztacalco, Xochimilco e Iztapalapa.

Ahora habrá más policías facultados para sancionar

Con la entrada en vigor del Acuerdo 30/2026, la cifra de agentes con autorización para emitir infracciones aumentó de 1,003 a 1,287 policías, es decir, 284 elementos más que podrán sancionar a los automovilistas cuando detecten una infracción al Reglamento de Tránsito.

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La autoridad capitalina señaló que esta ampliación busca fortalecer las labores de vigilancia vial y aumentar la presencia de personal capacitado en las calles de la Ciudad de México.

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