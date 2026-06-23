A partir de este martes, elementos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) asignados a la vigilancia de siete alcaldías comenzaron a realizar labores de tránsito y podrán aplicar sanciones a automovilistas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comunicó que se dio el banderazo de salida a los policías de siete alcaldías que podrán emitir boletas a quienes cometan faltas al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Los agentes autorizados para infraccionar pertenecen a las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztacalco, y Xochimilco, con elementos del Sector 73 con el indicativo “Excalibur”, y en Iztapalapa, con elementos del Sector 56 de indicativo “Cobra”.

Los agentes autorizados para infraccionar pertenecen a las alcaldías Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztacalco, Xochimilco e Iztapalapa. Foto: Especial

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Los agentes recibieron capacitación en la Universidad de la Policía, de cara a la Copa Mundial de Fútbol, como lo documentó El Universal en mayo pasado.

Las Subsecretarías de Control de Tránsito y de Desarrollo Institucional, a través de la Universidad de la Policía, realizaron la selección de los efectivos para realizar labores de tránsito.

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Dicha disposición se dio a conocer el pasado 10 de junio a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como el listado de nombres y placas del personal autorizado para infraccionar en las mencionadas alcaldías de la capital.

El acuerdo con el que se formaliza el incremento de policías autorizados para infraccionar, el 30/2026, entró en vigor el jueves 11 de junio, un día después de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ahora, un total de mil 287 policías de la SSC podrán emitir infracciones a automovilistas en la Ciudad de México, 284 más que los autorizados en el acuerdo anterior, donde la cifra era de mil 3 elementos.

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