La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México decretó la suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas en diversas zonas de la capital con motivo de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol 2026 y la concentración masiva de personas en espacios públicos.

De acuerdo con un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la medida entrará en vigor a partir de las 15:00 horas del 24 de junio y concluirá a las 07:00 horas del 25 de junio. La prohibición aplicará para tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico, así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Orden y seguridad pública

La administración capitalina señaló que la restricción busca preservar el orden y la seguridad pública durante los encuentros deportivos, así como facilitar la movilidad peatonal y vehicular ante la llegada de visitantes nacionales y extranjeros a la ciudad, una de las sedes oficiales del Mundial 2026.

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El acuerdo establece que la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado para consumir fuera de los establecimientos quedará suspendida durante el periodo señalado. No obstante, se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en copeo y acompañadas de alimentos dentro de restaurantes, salones de fiestas, hoteles, clubes privados, cines, teatros y auditorios que cuenten con autorización para operar.

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la disposición podrán ser remitidos ante un Juzgado Cívico y hacerse acreedores a las sanciones correspondientes conforme a la legislación vigente en materia de establecimientos mercantiles, cultura cívica y verificación administrativa en la Ciudad de México.

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