En el marco de la euforia mundialista y a un día de que vuelva a jugar la Selección Mexicana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el servicio ampliará su horario de operación el próximo miércoles con el objetivo de facilitar el traslado de asistentes y aficionados.

Durante la presentación de las obras de renovación de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la mandataria capitalina explicó que el Metro brindará servicio hasta la 1:00 de la mañana, ante la expectativa de que miles de personas celebren los resultados de la Selección Mexicana.

"El Metro va a ampliar su horario el miércoles hasta la 1:00 de la mañana, porque seguramente vamos a festejar a la selección mexicana", señaló.

Lee también Pato Merlín será registrado ante el IMPI, informa su dueña

Asimismo, precisó que la ampliación del horario se aplicará de manera general en todas las líneas de la red.

Metrobús amplía su horario también

Por medio de su cuenta de X, Rosario Castro, directora general del Metrobús de la Ciudad de México, informó que, en apoyo a la movilidad de la CDMX, se ampliará el horario de servicio hasta la 1 de la madrugada de las líneas 1 a 7 el próximo 24 de junio.

[Publicidad]

Señaló que, por instrucción de la jefa de Gobierno de la CDMX, se entenderá el horario con motivo del encuentro de la Selección Mexicana contra Chequia.

.@MetrobusCDMX acompaña tu emoción por el futbol.⚽️



En apoyo a la movilidad de CDMX y por instrucción de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, en el marco del encuentro de @miseleccionmx, este miércoles 24 de junio, el servicio en todas las líneas se extiende hasta la 1 am.🌙🚌🏟️ pic.twitter.com/c20X2jPDgq — Rosario Castro (@RosarioCastroE) June 23, 2026

mahc/LL