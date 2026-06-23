[Publicidad]
En el marco de la euforia mundialista y a un día de que vuelva a jugar la Selección Mexicana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el servicio ampliará su horario de operación el próximo miércoles con el objetivo de facilitar el traslado de asistentes y aficionados.
Durante la presentación de las obras de renovación de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la mandataria capitalina explicó que el Metro brindará servicio hasta la 1:00 de la mañana, ante la expectativa de que miles de personas celebren los resultados de la Selección Mexicana.
"El Metro va a ampliar su horario el miércoles hasta la 1:00 de la mañana, porque seguramente vamos a festejar a la selección mexicana", señaló.
Lee también Pato Merlín será registrado ante el IMPI, informa su dueña
Asimismo, precisó que la ampliación del horario se aplicará de manera general en todas las líneas de la red.
Metrobús amplía su horario también
Por medio de su cuenta de X, Rosario Castro, directora general del Metrobús de la Ciudad de México, informó que, en apoyo a la movilidad de la CDMX, se ampliará el horario de servicio hasta la 1 de la madrugada de las líneas 1 a 7 el próximo 24 de junio.
[Publicidad]
Señaló que, por instrucción de la jefa de Gobierno de la CDMX, se entenderá el horario con motivo del encuentro de la Selección Mexicana contra Chequia.
Restringen paso peatonal a Jardín Flotante en Tlalpan; realizan obras de conexión con estación del Metro Chabacano
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Nación
Es propaganda política: Sheinbaum tras declaraciones de Maru Campos sobre Rocha; rechaza tensión con EU por caso CIA en Chihuahua
Nación
Arranca Morena segundo día de registro para aspirantes a gubernaturas; Andrea Chávez es la primera en inscribirse
Mundo
EU sanciona a conglomerado militar Gaesa y otras 4 entidades cubanas; forman parte del sector minero y metalúrgico
Tendencias
Calificaciones SEP 2025- 2026: ¿cuándo y cómo descargar la boleta en PDF?; sigue este paso a paso
Espectáculos
¡Se cayo! Luis de Alba reaparece y da actualización sobre su estado de salud
Al día
¿Bono para levantar plantón de la CNTE? Sheinbaum aclara destino de los 800 mdp
Espectáculos
Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecen juntos derrochando amor en redes
La Roja
Por ganarle el paso al Metrobús, conductor terminó sin libertad al arrollar a una mujer en la GAM