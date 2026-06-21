Naucalpan, Méx.-”No van a venir a lucrar otras empresas con algo que es parte de mi familia y que es meramente amor”, declaró Karla Ivette Gómez, dueña del Pato Merlín, al dar a conocer que este lunes acudirá al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para realizar el registro de la imagen del ave.

“Yo lo voy a registrar ante el IMPI”, dijo, al reconocer que muchas empresas la han buscado, sin embargo, el trámite lo hará de manera personal.

“El registro ante el IMPI será por parte mía, nada más”, enfatizó, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Karla Ivette señaló que no permitirá el uso de la imagen del Pato Merlín a empresas, con excepción de la refresquera mexicana Corporativo Pascual.

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“Yo no quiero ayudar a ninguna empresa, las empresas tendrán que venir a mí porque ya tendrá un registro. Pero la única empresa que sí quiero ayudar es Corporativo Pascual, es una empresa mexicana que sí quiero ayudar”, sostuvo.

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La dueña de Merlín espera que pronto la refresquera Pascual se ponga en contacto con ella para llegar a un acuerdo.

“Si se pueden poner en contacto conmigo es la única empresa que les permitiría tomar la imagen de Merlín, de ahí en fuera a ninguna”, sostuvo.

Tras el nombramiento del Pato Merlín como Embajador del Mundial 2026, su dueña señaló sentirse “muy honrada”.

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“Me siento muy bien, la aceptación de Merlín ha sido magnífica, toda la gente lo quiere, lo busca, lo aman mucho porque sienten esa vibra de lo que es el pato, estoy muy honrada”, dijo.

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Este domingo, el Pato Merlín acompañado de su familia visitó el Gol Fest que se realiza en el Parque Naucalli, en Naucalpan, una de las sedes municipales del Estado de México donde se transmiten las señales de los partidos del mundial.

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El Pato Merlín llegó portando el jersey blanco de la Selección Mexicana de Futbol.

Desde su entrada fue recibido por niñas, niños y adultos, quienes lo saludaron y se tomaron fotografías.

En el lugar se instaló un pequeño corral con una portería, donde el Pato Merlín anotó goles en una cascarita que jugó con su dueño, posteriormente, realizó un recorrido a lo largo del Parque.

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