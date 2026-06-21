El vaso regulador El Salado, recién entregado con trabajos de rehabilitación, contará con una trotapista como parte de una obra integral que lo conectará con la Utopía Cetram Acatitla que está a un costado, explicó el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano.

“La intención es que la población pase y que todo el perímetro donde estamos justamente ahorita sentados pueda ser parte de una trotapista. Hubo una comunidad muy grande que nos dijo: es muy importante que esto se pueda abrir para que la gente salga a trotar, salga a correr, salga a activarse”, subrayó durante la entrega de mejoras en la infraestructura hidráulica en El Salado.

Por lo tanto, dijo, se instaló una puerta que comunica dicha área con la Utopía Cetram Acatitla.

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Agregó que se coordinaron con el Instituto del Deporte de la capital para que en esta plataforma, de casi 15 metros de ancho, se puedan realizar actividades físicas.

Informó que en la primera etapa de la utopía se tenía pensado una obra integral que no sólo incluyera lo que era el Centro de Transferencia Modal (Cetram), sino también el espacio que incluye el vaso regulador, así como el mejoramiento de banquetas y luminarias al exterior.

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El secretario dijo que entre las mejoras realizadas está el biciestacionamiento que se colocó en la esquina de esa área, como parte de la integración.

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En ese sentido, indicó que esto no implica que la Secretaría de Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) tendrá libre tránsito con vehículos y carga pesada, “pero sí se puede convivir un espacio hídrico con un espacio deportivo y recreativo para la población”.

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Apuntó que los trabajos de la trotapista los iniciarán al término de la obra hidráulica, la cual se entregó este domingo, para complementar el espacio deportivo y recreativo en El Salado.

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¿Qué pasará con el olor?

En tanto, el titular de Segiagua, José Mario Esparza Hernández, aseguró que se hizo el desazolve en el vaso regulador, lo cual generaba olores desagradables.

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Indicó que con los trabajos de rehabilitación se niveló el agua, ya que antes se estancaba en una parte y no podía salir.

“(Ahora) tiene una circulación, entra el agua por esta parte de la cima, donde llega el colector Teotongo, y sale el agua en La Colmena, para que en la otra planta de bombeo salga el agua del vaso”, refirió.

En ese sentido, dijo que evitar el estancamiento de agua también disminuirá los malos olores, aunado al respectivo tratamiento con químicos que se implementa.

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