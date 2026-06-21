La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, entregó las obras de mejora del Vaso Regulador “El Salado” en Iztapalapa, con lo cual se incrementó casi el doble su capacidad para albergar agua de las lluvias.

Durante el evento en las instalaciones del vaso regulador, explicó que realizaron un desazolve para hacerlo más hondo y aumentar su tamaño a 400 mil metros cúbicos, equivalente a 40 mil pipas. Por lo tanto, se invirtieron 97 millones de pesos.

El lunes, EL UNIVERSAL publicó sobre el avance de esta obra, la cual está en los límites con el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl y busca regular el agua de lluvia en la zona poniente de la capital.

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“En lugar de que millones de litros de agua lleguen de forma repentina al drenaje y se desborden, estas obras nos ayudan a administrar grandes volúmenes de agua y proteger a la población cuando lleguen las intensas lluvias”, explicó Brugada Molina.

Clara Brugada entrega vaso recolector El Salado. Foto: Santiago Cadena

Inversión al plan integral

La jefa de gobierno acotó que en el plan integral para mitigar las lluvias en esta zona, donde ya se incluye el vaso regulador, hay una inversión de 427 millones de pesos; mientras que en la alcaldía Iztapalapa se destinarán más de mil 500 millones de pesos para obras de drenaje.

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Agregó que también se invirtieron 122 millones de pesos para modernizar las plantas de bombeo, las cuales aumentaron su capacidad de 13 a 26 litros por segundo. Con ello, dijo, se puede desalojar lo equivalente a 38 albercas olímpicas llenas cada hora.

Indicó que se invirtieron 100 millones de pesos en la construcción del nuevo colector de República Federal, el cual tiene más de un kilómetro. Con esta obra se aumentará el desalojo de aguas pluviales y se evitará la inundación en Santa Martha norte y sur.

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Aunado a lo anterior, dijo que se destinaron 107 millones de pesos en la construcción de ocho tanques tormenta con capacidad de casi cuatro millones de litros, los cuales —aseguró— estarán terminados en un mes.

“Ahorita quita movilidad a la (avenida) Zaragoza, pero son indispensables estos tanques tormenta, que son como grandes cisternas de emergencia que ayudan a evitar que el drenaje se vea desbordado por lluvias torrenciales”, finalizó.

mahc/LL