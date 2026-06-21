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Oficiales de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detuvieron a una mujer que intentó ingresar aparente droga a las instalaciones del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa.
Por medio de un comunicado, la SSC detalló que la detenida pretendía visitar a una persona en el penal cuando fue detenida.
Al momento en que las custodias realizaron sus labores de revisión a los visitantes, se percataron de una "actitud inusual" de la mujer.
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Posteriormente, durante la revisión, fueron halladas siete bolsitas con una sustancia sólida cristalina similar a la metanfetamina, entre su ropa, ropa interior y las piernas.
Tras el hecho, la mujer, junto con lo asegurado, fue trasladada ante un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica para realizar las investigaciones correspondientes.
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mahc/LL
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