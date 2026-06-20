El espacio público de calles del Centro Histórico ha sido liberado poco a poco, tras el anuncio del retiro de los campamentos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Un día después de que los integrantes del magisterio comenzaran a levantar sus casas de campaña de calles como 5 de Mayo, Belisario Domínguez, 20 de Noviembre y República de Cuba, trabajadores de limpia del Gobierno de la Ciudad de México iniciaron el retiro de la basura en la zona.

Algunos trabajadores levantaban lo que los profesores dejaron en carros, mientras que en otras zonas fue necesario usar camiones, como en Belisario Domínguez.

Trabajadores de limpia del Gobierno de la Ciudad de México iniciaron el retiro de la basura en la zona. | Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL.

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"Lo vamos a limpiar, no digan que vamos a dejar sucio", dijo una profesora de la sección 34 de la Coordinadora en Zacatecas, que acampó en la calle Belisario Domínguez.

En algunas zonas como 5 de Mayo, el retiro del campamento de la CNTE fue casi total hasta la tarde de este sábado.

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En 20 de noviembre ya no había presencia alguna de profesores y el paso vehicular estaba liberado.

En calles como República de Cuba y Belisario Domínguez aún había algunas lonas y casas de campaña. | Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL.

Sin embargo, en calles como República de Cuba y Belisario Domínguez aún había algunas lonas y casas de campaña.

Los manifestantes indicaron que van a regresar a sus lugares de origen por sus medios, esta misma tarde.

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Por otro lado, la calle de Tacuba estaba cerrada al paso vehicular por la presencia de comerciantes informales instalados en ambas aceras.

Los manifestantes indicaron que van a regresar a sus lugares de origen por sus medios. | Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL.

En el resto de las calles del Centro Histórico, se observó una alta afluencia de transeúntes.

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Por su parte, comerciantes de la zona dijeron sentirse mejor ahora que la CNTE se retiraba.

"Qué bueno que se van, fue un mes bien duro; aquí tuvimos como una caída del 90 % en clientes", afirmó el trabajador del restaurante La Blanca, ubicado en 5 de Mayo.

Mientras que el vendedor de un local de nieves sobre la misma calle dijo que esperaban grandes ventas con el FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino, pero tras la llegada de la CNTE sus ventas bajaron en un 50 %.

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"Esperemos que ya mañana, o incluso hoy, mejoren las cosas porque entre tanto turista y nosotros no podemos vender", dijo.

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JACL