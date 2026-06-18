Aún con las lonas y casas de campaña de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), imperó el ambiente mundialista sobre la calle 20 de noviembre, ante el encuentro entre México y Corea a las siete de la noche.

Esta avenida desemboca a la entrada principal del FIFA Fan Fest, ubicado en el Zócalo capitalino, donde se reúnen miles de aficionados nacionales y extranjeros desde esta mañana para ver el encuentro deportivo en varias pantallas gigantes.

Una marea de playeras verdes recorre la avenida, donde muchos curiosos se detienen a tomarse fotos en las escenografías de negocios tradicionales mexicanos tales como un puesto de tacos, un triciclo de tamales y una trajinera de Xochimilco.

En la entrada principal del FIFA Fan Fest, se reúnen miles de aficionados nacionales y extranjeros. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

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Los comercios alrededor de la zona se llenaron con personas que decidieron tomar una bebida o alimento antes de entrar al Zócalo a ver el partido.

También hay una fuerte presencia de vendedores ambulantes que ofrecen productos como banderas, matracas, trompetas, crayones tricolor, diademas, entre otros productos.

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El flujo de los transeúntes en dirección hacia el festival es constante, por lo que esquivan por los costados las casas de campaña y lonas de los manifestantes que se encuentran a lo largo de dos cuadras.

Los transeúntes esquivan las casas de campaña y lonas de los manifestantes. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

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Asimismo, también se instalaron dos pantallas sobre la avenida 20 de noviembre, una en su esquina con Mesones, y otra más en República de Uruguay.

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