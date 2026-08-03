El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Venegas, solicitó que este martes 4 de agosto se publique y se difunda la información sobre las fechas y sedes en las que se aplicará el examen de control, precisando el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante.

UNAM habilitará sedes foráneas y en la CDMX

En reunión con el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM se acordó habilitar sedes foráneas y en la Ciudad de México para la aplicación de la prueba.

A través de un comunicado, se detalló que entre los acuerdos también está el fortalecer y agilizar los mecanismos administrativos para la entrega de documentos y la inscripción de las y los alumnos de primer ingreso.

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Cursos de licenciatura en la UNAM para personas de primer ingreso

Como parte de los acuerdos, se definió que el inicio de cursos para las personas de primer ingreso al ciclo 2026-2027/1 será el lunes 31 de agosto de 2026, tanto para quienes obtuvieron un lugar por pase reglamentado como para quienes ingresaron mediante el concurso de selección.

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¿Cuándo inician las clases de licenciatura en la UNAM?

Asimismo, se explica que para las y los alumnos que ya realizan estudios de licenciatura, el reinicio de clases será el próximo lunes 17 de agosto, por lo que las entidades académicas deberán brindar toda la información correspondiente a los procesos de reinscripción y otras actividades oficiales.

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